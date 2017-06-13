Милонов обвинил комитет по инфополитике Госдумы в поддержке Навального и антипатриотичности

Комитет Госдумы по информационной политике рекомендовал отклонить законопроект депутата Виталия Милонова («Единая Россия») о запрете детям младше 14 лет пользоваться социальными сетями. Среди причин отказа глава комитета Леонид Левин («Справедливая Россия») назвал негативный общественный резонанс и «довольно резкую критику, как со стороны экспертов, так и со стороны однопартийцев» Милонова. Он также посоветовал единороссу не спешить с повторным внесением инициативы. В итоге, на заседании комитета Совета Госдумы было рекомендовано вернуть законопроект о регулировании соцсетей депутату Виталию Милонову.

По мнению Левина, инициатива ещё и труднореализуема, а также говорит о непонимании авторами самой сути интернета и механизмов его работы». Депутат пояснил, что сеть трансгранична, и невозможно остановить развитие информационных технологий, как бы кому-то этого ни хотелось. «Техническое исполнение законопроекта представляется труднореализуемым и потребует значительных средств как от государства, так и от интернет-отрасли», — предупредил он.

«Этот законопроект не решает никаких задач, — отметил Левин, — только дискредитирует саму законодательную систему. Но самое главное — технически он нереализуем. Подобного рода инициативы являются непроработанными, аргументов никаких серьезных не представляют, а резонанс вызывают сами знаете какой. Его даже пришлось комментировать пресс-секретарю президента. От таких инициатив — непродуманных, непроработанных, не обсужденных с экспертным сообществом и людьми, с точки зрения практической реализации, — конечно, Дума должна постепенно отходить».

Сам Милонов пообещал бороться за запрет на соцсети, назвав комитет Госдумы, возглавляемый депутатом Леонидом Левиным «тайными сторонниками Навального»:

«Конечно. Они же будут сопротивляться. Они привыкли, что какие-то там «медиаменеджеры» считают себя более компетентными в том, что нашим детям подходит, что не подходит. Нет, мы настаиваем, что родители определяют. Поскольку мы по Конституции отвечаем за воспитание детей, мы решаем разрешать или нет пользование социальной сетью. Государство должно обеспечить нам это право, а не заманивать подростков в непонятно какие группы, которые они не контролируют. Это антипатриотичная позиция, это тайные сторонники Навального отклоняют подобного рода законы. Они оставляют себе маневр для отхода. Мало ли что-то будет, они тут же скажут: «Видите, мы против законопроекта Милонова проголосовали». Там, в «Справедливой России» снова наденут белые ленты, будут с белыми лентами ходить. Они боятся, что придется защищать нашу страну. Им главное сохранить шкуры».

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Депутат подчеркнул, что не знаком с аргументами комитета, но если они несостоятельны, он «разобьёт их в пух и прах», а также выдал потрясающий по своей безапелляционности спич, в котором решил говорить сразу за всех родителей России, прошёлся по интернет-омбудсмену, другим общественным госинститутам, вспомнил «синих китов», армии ботов и другие сложносвязанные воедино понятия.

«Понятное дело, что сопротивление очень велико, — заявил скандальный депутат. — Те, кто превратил это в индустрию, очень влиятельны, они считают себя всесильными. Но наше право родительское, мы имеем гораздо больше морального права требовать что-то, чем те, кто не является родителями, потому что государство обязано защищать наших детей от негативного влияния. И какие-либо аргументы могут быть приняты только в том случае, если нам предложат альтернативу. На сегодняшний день все наши интернет-омбудсмены, консультанты, советники и прочее не справляются. И это понятно, потому что для них возможность создавать армию ботов для коммерческих целей куда более важна, чем судьба детей. А родители имеют право требовать, чтобы государство не решало вместо нас, родителей, как и когда нашим детям пользоваться социальными сетями. Только мы имеем право на это, и мы будем отстаивать это право. Кому-то не жалко своих детей, если они у него есть, а кому-то жалко и своих и не своих. Это мой долг, защищать их от «синих китов». А то они за китами гоняются, за последствиями, а причины видеть не хотят. Мелко смотрят».

Напомним, нашумевший законопроект «О соцсетях по паспорту» Милонов внес в Госдуму в первой половине апреля. Он предлагал обязать пользователей регистрироваться в соцсетях по документу, удостоверяющему личность, а также ужесточить ответственность за организацию несанкционированных митингов через социальные сети.

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