«Одноклассники» прорвали украинский блокировочный кордон

Российская соцсеть Одноклассники.ру придумала, как обойти запрет на использование сайта в Украине. ОК обновил мобильное приложение, которое обходит запрет, — об этом сообщается в письмах, которые получили пользователи соцсети.

«Вы снова можете без ограничений общаться в Одноклассниках со своими родными и близкими. Это возможно с помощью официальных мобильных приложений ОК для iPhone и Android», — говорится в сообщении.

Отмечается, что украинцы, благодаря последнему обновлению приложений, снова могут заходить в Одноклассники и пользоваться всеми сервисами социальной сети.

«Установите приложение ОК на свой смартфон, либо обновите приложение до последней версии в том случае, если оно у вас уже установлено», — говорится в письме.

Сообщается, что последнюю версию приложения можно скачать в официальных магазинах приложений AppStore и Google Play.

Напомним, в середине мая этого года Президент Украины Петр Порошенко подписал указ, который накладывает санкции на ряд российских IT-компаний, в том числе разработчиков программного обеспечения. Также этот указ обязывает всех провайдеров заблокировать доступ к ряду российских интернет-сервисов, включая Яндекс, ВКонтакте, Одноклассники. Неделю назад петиция об отмене блокировки ВКонтакте набрала необходимые 25 тысяч подписей для рассмотрения Президентом Украины. Рассмотрение петиции должно быть осуществлено Администрацией Президента не позднее десяти рабочих дней после опубликования информации о начале рассмотрения.

.



.

Читайте также:

Украина запретила Яндекс, MailRu, ВК, ОК и множество других российских сервисов

🔓

Украинцы сломали Opera VPN

🔓

Петиция об отмене блокировки ВКонтакте набрала необходимые 25 тысяч подписей для рассмотрения президентом Украины

🔓

ProtonMail запустил бесплатный VPN для борьбы с онлайн-цензурой

.

