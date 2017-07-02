Президент РФ подписал закон о внесудебной блокировке «зеркал»

Федеральный закон от 01.07.2017 № 156-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»», разрешающий блокировать «зеркала» пиратских сайтов без решения суда, подписан Президентом РФ Владимиром Путиным. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Закон вступает в силу 1 октября 2017 года.

Данный закон был принят Госдумой и одобрен Советом Федерации в июне этого года.

В нем, в частности, трактуется понятие «зеркала» пиратского сайта, подлежащего блокировке, как «копия заблокированного сайта». Согласно 156-ФЗ, копией заблокированного сайта является «сайт, сходный до степени смешения с сайтом в сети интернет, доступ к которому ограничен по решению Московского городского суда в связи с неоднократным и неправомерным размещением информации, содержащей объекты авторских или смежных прав или информации, необходимой для их получения с использованием интернета».

https://t.co/YqofnoctJ1 Ну, вот, ещё один неконституционный закон про интернет — Vladimir Kharitonov (@v_x) 1 липня 2017 р.

Кроме неконституционности, данный закон вряд ли будет эффективен, как и все законы, ограничивающие доступ к любым сайтам, а также опасен тем, что может быть использован как инструмент цензуры — в качестве примера достаточно вспомнить блокировку «зеркал» сайтов kasparov.ru/.org и grani.ru.

«Зеркала» сайтов блокируются надзорными органами уже достаточно давно, и новый закон попросту ускорит этот процесс, но вряд ли сделает невозможным появление новых зеркал всуе.

Для блокировки «зеркала» не надо будет проводить судебное заседание, а будет достаточно решения Минкомсвязи о признании такого сайта копией заблокированного. Оператор связи, а также поисковой системы будут обязаны прекратить доступ к «зеркалам» и выдачу ссылок на них в течение суток с момента получения требования от Роскомнадзора.

Речь идёт о сайтах, где размещается пиратский контент. Дела по ним выносит Мосгорсуд. Если в Минкомсвязи обнаружат копии таких сайтов (например, размещённых на новых доменах или в других доменных зонах), то чиновники могут принять решение и послать его в Роскомнадзор, после чего «зеркало» будет также заблокировано.

Как принимался закон о «зеркалах» в Госдуме:

Как был одобрен в Совете Федерации:

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