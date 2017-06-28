Совет Федерации одобрил законопроект о внесудебной блокировке «зеркал» сайтов

Проект закона № 107145-7, имеющий теперь все шансы стать федеральным законом, сильно упростит медиалоббистам, а также апологетам цензурирования Рунета процесс блокировки «копий заблокированных сайтов» (или — «зеркал»). О принятии такого закона говорили уже достаточно давно, поэтому, напомним, на расширенном заседании комитета Госдумы по инфополитике вызвал такой восторг присутствовавшей на заседании представителей заинтересованной в ужесточении антипиратского законодательства стороны. В окончательном, третьем чтении с внесением ещё более жёстких поправок был принят законопроект в Госдуме всего 5 дней назад. А теперь и в Совете Федерации он также нашёл одобрение сенаторов — за него проголосовало 134 человека.

Ка это происходило можно посмотреть на видеозаписи трансляции данного заседания в СовФеде:

Законопроект был зачитан сенатором Людмилой Боковой, которая подвернула в нём такую «новизну», как принуждение поисковиков удалять по требованию надзорных органов информацию как о пиратских сайтах, так и о зеркалах.

Своё замечание о законопроекте высказал только сенатор от Липецкой области Кавжарадзе, заметивший, что опыт блокировок пиратских сайтов не дал «ни экономического, ни политического эффекта», поскольку ограничение доступа по-прежнему достаточно легко обойти, а сами сайты с нелегальным контентом существуют за счёт размещаемой на них рекламы.

Замминистра Минкомсвязи Алексей Волин возразил ему, приведя статистику АКИТ, согласно которой с момента начала блокировок якобы возросли продажи музыкальной, игровой и другой цифровой продукции в соответствующих магазинах, а также подскочило количество онлайн-продаж легального контента. Закон, по мнению Волин, не ставит своей задачей полную блокировку пиратских сайтов, он должен перенаправить пользователей на легальные ресурсы. Касаемо рекламы, Волин также видит плюсы в законах, вводящих блокировки пиратских сайтов и их «зеркал», поскольку, по его мнению, за счёт дробления трафика сервисов и «копий сайтов» с нелегальным контентом, понизится их посещаемость и они станут менее привлекательны для рекламодателей.

Здесь нельзя не вспомнить сакраментальную фразу, которую Волин сказал после введения Украиной запрета на некоторые российские сайты, заявив, что «блокировать российские соцсети и поисковики бессмысленно, так как оно повысит компьютерную грамотность пользователей и воспитает «правовой нигилизм»»:

«Если вы занимаетесь блокировкой массового популярного ресурса, то вы дискредитируете власть, потому что показываете, что решение власти нереалистично, оно обходится (…) Поэтому это бессмысленное, дискредитирующее украинское руководство очередное решение. Далеко не первое и, видимо, не последнее. Но это любимое развлечение украинских властей – стрелять себе в ногу».

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Видимо, у российских властей на стрельбу по собственным ногам уже выработался иммунитет. Если верить Волину.

Такие вот итоги рассмотрения нового репрессивного закона по отношению к интернет-пространству в Совете Федерации:

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Теперь осталась только подпись Президента РФ.

Ну а мы приведем лишь один наглядный пример из тысячи о том, до какой степени неадекватности доведён «антипиратский» закон в России: легальный французский видеохостинг Dailymotion.com был ранее заблокирован в нашей стране навсегда «вечной блокировкой», а его, к слову, активно используют власти Франции на своих интернет-порталах. И теперь из России и официальные лица этого государства и любые другие пользователи наблюдают вот такую картинку, решив ознакомиться с каким-либо видеоматериалом на сайте Президента Французской Республики — elysee.fr (вид операторской заглушки зависит от вашего интернет-провайдера):

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Дополнительные слова здесь будут лишними.

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