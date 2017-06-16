Законопроект о внесудебной блокировке «зеркал» сайтов принят во II чтении

Вот так прошло «обсуждение» в Госдуме ещё одного регрессивного правового акта, вносящего новые ограничения в функционирование интернет-пространства в России:

Ну и собственно, результаты голосования депутатов во 2 чтении:

Ранее, на расширенном заседании комитета Госдумы по инфополитике обсудили законопроект «О зеркалах», внеся в него ещё более жёсткие поправки, чем это было ранее. И было рекомендовано принять законопроект о внесудебной блокировке «зеркал» пиратских сайтов с учетом восьми поправок. На заседании присутствовали представители некоторых министерств, а также представители отрасли — в той её части, которая крайне заинтересована в ужесточении антипиратского законодательства.

Вместо ранее планируемого термина «производный сайт в сети Интернет» в законодательство вводится понятие «копия заблокированного сайта» («зеркало»), а также вносится ряд поправок, исключающих право владельцев «зеркал» отстоять неприкосновенность своих ресурсов.

«Размещение в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в сети «Интернет», сайта, сходного до степени смешения с сайтом в сети «Интернет», — гласит документ, — доступ к которому ограничен по решению Московского городского суда в связи с неоднократным и неправомерным размещением информации, содержащей объекты авторских и (или) смежных прав, или информации, необходимой для их получения с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет» (далее – «копия заблокированного сайта»), не допускается».

В случае поступления от федеральных органов исполнительной власти или правообладателей информации об обнаружении в Сети копии заблокированного сайта, федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере массовых коммуникаций и средств массовой информации (Роскомнадзор), в течение суток:

«1) в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, принимает мотивированное решение о признании сайта в сети «Интернет» копией заблокированного сайта;

2) направляет в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере массовых коммуникаций и средств массовой информации владельцу копии заблокированного сайта в электронном виде на русском и английском языках мотивированное решение о признании сайта в сети «Интернет» копией заблокированного сайта;

3) направляет по системе взаимодействия в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере средств массовой информации, массовых коммуникаций, информационных технологий и связи, мотивированное решение о признании сайта в сети «Интернет» копией заблокированного сайта».

В течение суток с момента поступления по системе взаимодействия мотивированного решения федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере массовых коммуникаций и средств массовой информации, о признании сайта в сети «Интернет» копией заблокированного сайта, федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере средств массовой информации, массовых коммуникаций, информационных технологий и связи:

1) определяет провайдера хостинга или иное обеспечивающее размещение копии заблокированного сайта в сети «Интернет» лицо;

2) направляет им уведомление в электронном виде на русском и английском языках о принятом федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере массовых коммуникаций и средств массовой информации мотивированном решении о признании сайта в сети «Интернет» копией заблокированного сайта;

3) фиксирует дату и время направления указанных уведомлений;

4) направляет по системе взаимодействия операторам связи требование о принятии мер по ограничению доступа к копии заблокированного сайта;

5) направляет в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере средств массовой информации, массовых коммуникаций, информационных технологий и связи, операторам поисковых систем, распространяющим в сети «Интернет» рекламу, которая направлена на привлечение внимания потребителей, находящихся на территории Российской Федерации, в электронном виде требование о прекращении выдачи сведений о доменном имени и об указателях страниц копии заблокированного сайта.

В течение суток с момента получения требований Роскомнадзора, оператор связи, оказывающий услуги по предоставлению доступа к информационно-телекоммуникационной сети, в том числе сети «Интернет», обязан ограничить доступ к копии заблокированного сайта.

Сведения о копиях заблокированных сайтов размещаются на официальном сайте федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю и надзору в сфере средств массовой информации, массовых коммуникаций, информационных технологий и связи, в сети «Интернет».

Вступление в силу данного законопроекта планируется с 1 октября 2017 года.

Отдельные представители заинтересованной стороны с радостью восприняли этот репрессивный закон:

«Апдейт закона крутой! Поменялась механика, в т.ч. убрали совершено бессмысленную, формальную, замедляющую процедуру судебного приказа и вообще участие Мосгорсуда в блокировке зеркал».

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«Чем ещё хороши «зеркала», — ликуют представители «антипиратского» лобби, — теперь пиратам фактически нет смысла плодить клонов, т.к. их жизнь будет недолговечна. А это, в свою очередь, означает, что реестр РКН, разово пополнившись (навскидку) ~1,5 тысячей «зеркал», перестанет пухнуть. Телеком должен вздохнуть свободнее. А ещё свободнее он вздохнёт от того, что сильно снизится количество заходов на заблокированные сайты, т.к. ссылки на них будут удалены из поисковой выдачи. Напомню, что при каждом заходе юзера на заблокированный сайт на стороне оператора проходит «сверка» адреса с реестром РКН, от чего (по словам самих операторов) замедляется скорость загрузки и вообще все оборудование дымится. Поэтому ещё раз спасибо всему комитету по информационной политике и Минсвязи за проделанную работу! Ждём-ждём завтрашнего голосования. По моей информации это будет в первом блоке вопросов, т.е. где-то в 11-12 часов».

Замглавы Минкомсвязи Алексей Волин, также присутствовавший на заседании, не верит, что владельцы пиратских ресурсов будут оспаривать блокировку «зеркал»: «Оспорить блокировку без потерпевшего невозможно. Но уголовную ответственность за «пиратство» никто не отменял, а для этого нужны реальные люди. Поэтому правообладатели будут очень рады лично познакомиться с потерпевшими пиратами».

Волин на заседании комитета ГД по Информполитике заявлял, что на 100-150 сайтов приходится более 90% пиратского потока. Почти 40-50% пиратского потока генерирует 15-20 сайтов, которые регулярно мигрируют на «зеркала».

«Поэтому задача будет заключаться в том, чтобы практически в ежедневном режиме получать новые адреса этих 15-20 и их оперативно блокировать, потому что после каждой блокировки они теряют определенный процент своих пользователей. Загнав их в 20-30 последовательных блокировок мы их точно ополовинем по трафику», — сказал Волин.

При этом Минкомсвязь готова выносить решения по запросам о признании ресурсов «зеркалами» пиратских сайтов и их блокировке в течение суток.

Напомним, проект закона по ограничению доступа на постоянной основе к «зеркалам» был внесён Правительством РФ в Госдуму в феврале этого года. Одним из основных лоббистов в связке с копирайтными компаниями выступило Министерство культуры Российской Федерации и лично министр Владимир Мединский, который, в свою очередь, считает, что даже этого законопроекта будет недостаточно. Министр выступает за ещё более жёсткое давление на «пиратов», вплоть до введения штрафов для тех пользователей, которые скачивают «интернет-контрафакт».

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