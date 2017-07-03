Uber не против исполнять закон «об агрегаторах такси»

В конце прошлой недели депутатом от «Единой России» Вячеславом Лысаковым в Госдуму был внесён законопроект № 213801-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта»». Документ содержит определение понятия «агрегатор услуг перевозок пассажиров и багажа по заказам и легковыми такси», устанавливает особенности работы агрегаторов, прописывает их обязанности.

Как отмечается в пояснительной записке, сейчас деятельность агрегаторов такси не регулируется законом. «Ввиду отсутствия законодательных требований отдельные агрегаторы передают заказы на перевозки нелегалам, работающим в теневом секторе. Ряд агрегаторов использует технические средства связи, расположенные за пределами Российской Федерации. Это делает невозможным пресечение деятельности недобросовестного агрегатора на территории России даже в том случае, если результатом такой деятельности является систематическое причинения вреда жизни граждан», – заявил Лысаков.

По замыслу автора, агрегаторы должны будут:

перенести свои базы данных на территорию России;

разместить в интернете полную информацию о своей компании;

работать только с водителями, владеющими лицензией на перевозку пассажиров;

нести ответственность за убытки, причиненные пассажиру из-за предоставления недостоверных сведений о водителе.

Также законопроект обязывает иностранных агрегаторов вести деятельность на территории страны через российские филиалы. «Налоги от деятельности филиала иностранной компании пойдут в бюджет Российской Федерации, что немаловажно в современных условиях», – отмечается в пояснительной записке.

Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев считает, что законопроект вряд ли будет эффективен. Его требования «частично дублируют требования проекта о товарных агрегаторах, под действие которого подпадают и сервисы такси». Кроме того, обязательство хранить данные россиян на территории РФ вводилось еще законом о персональных данных два года назад, отмечает он.

Напомним, внесённый в парламент с нарушениями и скандалом и уже прошедший первое чтение законопроект № 126869-7, регулирующий деятельность товарных интернет-агрегаторов, вводит понятие агрегаторов товаров и услуг, а также предусматривает их ответственность за убытки потребителя. Возможность распространить регулирование на сервисы заказа такси и бронирования гостиниц уже фактически предусмотрена действующей версией законопроекта, поскольку они уже относятся к категории «агрегатор услуг». Например, если пользователь вызвал машину через «Яндекс.Такси», а она не приехала, из-за чего он опоздал на работу или в аэропорт, претензии должны быть предъявлены именно «Яндексу», объясняет представитель комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству. Сервис должен будет возместить убытки клиенту, однако предполагаемый размер компенсации в законопроекте пока не указывается.

Но все эти несостыковки почему-то совершенно не пугают службу такси Uber, по мнению которого законопроект депутата Лысакова может иметь положительное значение для рынка, расширить число перевозчиков и сделать услуги агрегаторов более доступными. Директор по коммуникациям Uber в России и СНГ Ирина Гущина заявила:

«Мы поддерживаем законодательные инициативы, которые способствуют развитию рынка городских перевозок и расширяют возможность выбора услуг для пассажиров и возможности заработка для водителей. С этой точки зрения новый законопроект может иметь положительное значение для рынка, поскольку впервые дает определение «агрегатора услуг перевозок пассажиров и багажа по заказам и легковыми такси» и закрепляет возможность сотрудничества агрегаторов не только с легковыми такси, но и с фрахтовщиками, выполняющими перевозки по заказу. Это может расширить число перевозчиков и сделать услуги еще более доступными для пользователей».

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Также Uber сообщил, что готов разместить филиал в России, если такая норма вступит в силу. «Наш технический центр уже расположен в России. В случае если новая норма о ведении агрегаторами деятельности в России через локальное юридическое лицо вступит в силу, мы, безусловно, будем ее соблюдать. То же касается и нормы о предоставлении информации о перевозчике по требованию пассажира», — сообщила Гущина.

Представитель «Яндекс.Такси», в свою очередь, сообщил, что с компанией не обсуждался выдвинутый законопроект.

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