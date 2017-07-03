Правообладатели требуют от Google блокировать уведомления о блокировке сайтов

Ежедневно интернет-боты просматривают Сеть в поисках содержащего нарушения контента и отправляют миллионы сообщений о необходимости его удаления. Иногда это приводит к ошибкам, например, в случае, когда правообладатели попытались заблокировать уведомления одного британского провайдера.

Следуя ряду решений Высокого суда, британские интернет-провайдеры обязаны блокировать доступ к тысячам пиратских доменных имён. Если потенциальные «пираты» попытаются получить доступ к таким сайтам, то вместо этого они просто будут уведомлены о блокировке. К примеру, провайдер Virgin Media пишет своим пользователям следующее: «Virgin Media получил распоряжение Высокого суда, требующее от нас запретить доступ к этому сайту».

Хотя смысл подобных сообщений абсолютно ясен широкому кругу пользователей, похоже, среди правообладателей они вызывают путаницу. Или, что более вероятно, эти ссылки за «пиратские» принимают инструменты автоматизированного поиска и удаления (т.е. ботов), которыми пользуются копирайтные организации. Например, недавно аналитики интернет-издания TorrentFreak обнаружили необычный запрос антипиратской группы RipBlock, отправленный на имя Amorphous Music. Данное уведомление касается нескольких ссылок, а также страницы блокировки Virgin Media:

Естественно, уведомление о блокировке Virgin Media не содержит каких-либо материалов, нарушающих авторское право. Компания RipBlock совершенно очевидно не очень внимательно проверяет свои заявки, поскольку одни и те же URL-адреса приводятся в десятках уведомлений DMCA, как, например, высланные в адрес провайдера Sky:

Интересен тот факт, что подобная ошибка присуща не только RipBlock. Другая британская компания Leak Delete потребовала от Google удалить страницу блокировки провайдера BT из результатов поиска.

На странице «ukispcourtorders.co.uk» уже выложен список заблокированных сайтов и контента, нарушающего авторские права, однако Leak Delete неоднократно пересылал его, согласно данным доклада о прозрачности Google:

В подобных ситуациях можно воочию наблюдать, как ошибочные претензии на удаление [контента] могут с лёгкостью привести к чрезмерной блокировке. Утешает тот факт, что, несмотря на получение миллионов запросов в день, Google всё-таки ещё может выявлять большинство подобных недостатков. Однако поисковый гигант не в состоянии выявить всё и сразу, в результате чего уведомление о блокировке от BT больше не указано в поисковой системе.

.



.

Читайте также:

Правообладатели за год потребовали от Google убрать более миллиарда «пиратских» ссылок

🔓

Facebook запрещает продажу продуктов и устройств, поддерживающих пиратство

🔓

В США отменили закон, запрещавший провайдерам торговать пользовательскими данными

🔓

Американские провайдеры похоронили антипиратскую систему «шести ударов»

.