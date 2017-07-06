Генпрокуратура потребовала заблокировать «Спутник и Погром»

«Генеральной прокуратурой Российской Федерации направлен в Роскомнадзор пакет из шести требований об ограничении доступа к интернет-ресурсам экстремистского и террористического характера», — говорится на сайте Генпрокуратуры.

В списке подлежащих запрету оказались «ресурсы националистического толка», в числе которых: «Спутник и Погром», «Русский Сектор», «Правый взгляд» и другие. Также установлены многочисленные материалы, оправдывающие деятельность запрещенных на территории Российской Федерации организаций «Правый Сектор», «Исламское государство Ирака и Леванта», «Джебхат ан-Нусра» и других террористических группировок, воюющих на территории Сирии, — отмечается в сообщении.

По мнению Генпрокуратуры, «Указанные ресурсы пропагандируют идеи национальной и религиозной розни, что формирует угрозы общественной безопасности, побуждают к экстремизму».

Также отмечается, что «в целях противодействия подобным проявлениям Генеральной прокуратурой Российской Федерации внесен пакет из шести требований в Роскомнадзор для оперативной блокировки противоправного контента».

На сайте Роскомнадзора сайт «Спутника и погрома» внесён в реестр информации, запрещённой законом 398-ФЗ (законом Лугового, о политической цензуре):

Стоит отметить пикантный момент, что в 2014 года Роскомнадзор внёс паблик в ВК «Спутника и Погрома» в реестр блогеров, тем самым, по сути, внёс их в законное поле, не имея к ним с тех пор никаких претензий. Контент данного портала за 3 года не сказать, чтобы претерпел какие-то серьезные изменения и почему у Генпрокуратуры именно сейчас «открылись глаза» — весьма странно.

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UPD. Генпрокуратура внесла в реестр запрещённых ещё два сайта «Спутника и погрома»:

reestr.rublacklist.net/rec/191740/

reestr.rublacklist.net/rec/191741/

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