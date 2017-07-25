Правообладатель товарного знака «Буран» требует закрыть сайт о легендарном «советском шаттле»

Крайне странная ситуация происходит вокруг детища известного российского авиаэксперта, экс-сотрудника ОКБ «Сухой» Вадима Лукашевича — сайта Buran.Ru, в котором собрано много информации о первом и последнем «советском шаттле». Как сообщает в своём Facebook сам Лукашевич, причиной для спора стало использование на сайте зарегистрированного ООО «ЛенТа Странствий» товарного знака «Буран»:

«Только что получил заявление гендиректора ООО «ЛенТа Странствий» Татьяны Ильиной:

«ООО «ЛенТа Странствий» подала официальное заявление в суд о закрытии сайта www.buran.ru в связи с незаконным использованием зарегистрированного нами товарного знака без нашего согласия.»

Этот суд я проиграю. Кому ценно или интересно содержание моего сайта www.buran.ru, создававшегося почти 19 лет — копируйте его себе целиком или частями…»

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Ранее Вадим Лукашевич сотрудничал с издательством «ЛенТой Странствий», в частности — там была выпущена пользующаяся популярностью у любителей космонавтики книга «Космические крылья».

Сайт buran.ru содержит богатейшие архивные документальные, фотографические и видео материалы по истории российской аэрокосмической отрасли. «Автор сайта, — пишет паблики «Открытый космос» о Лукашевича и buran.ru, — провел сложнейшую и кропотливую работу по воссозданию моделей космических аппаратов и аэрокосмических систем в 3D моделях, для документирования достижений и технических решений реализованных при разработке систем «Спираль», «Буран», «Энергия», «Мрия» и других. Материалы, собранные на сайте представляют интерес для любого, кто интересуется историей советской и российской космонавтики. Иллюстрации, выполненные Вадимом, неоднократно перепечатывались на сайтах и в прессе, многократно воровались издателями календарей, книг и даже учебников для аэрокосмических ВУЗов».

Неравнодушные пользователи стали пытаться спасти уникальные архивы:

Спор, судя по всему, возник у Вадима с бывшей женой — Татьяной Ильиной, которая в декабре 2015 года проходила ответчицей как генеральный директор ООО «ЛенТа Странствий» в административном споре — тогда Арбитражный суд Москвы признал, что издательство незаконно использует находящееся в федеральной собственности имущество («ЛенТа» арендовала в Российском государственном госуниверситете помещение) и оштрафовал юрлицо на 20 000 рублей.

Ранее сам Лукашевич уже судился с изданием «Популярная механика», которое, по его мнению, нарушило его авторские права. Тот иск автор и владелец Buran.ru тогда выиграл.

Относительно спора с «ЛенТой Странствий» ситуация сложилась очень непростая. Лукашевич утверждает, что самому контенту ничего не угрожает, если бы не одно «но» — практически все фото отмечены логотипом, содержащим спорный товарный знак, зарегистрированный истцом. Таким образом, удалить его с тысяч размещённых на сайте изображений будет попросту нереально — это будет равносильно созданию нового сайта, поэтому Лукашевич и попросил всех, кому интересна тема Бурана и советской/российской космонавтики, позаботиться о копировании размещённого на сайте материала где-то в другом месте. Друзья авиаэксперта уже начали создавать «зеркала» Buran.ru, сам же автор пообещал в случае закрытия сайта в России выложить все данные на торренте.

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