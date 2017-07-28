Онлайн-рацию Zello заблокировали 77 раз, но приложение умудряется пробивать заслон

В ходе очередного общественного мониторинга реестра запрещённых на территории России сайтов РосКомСвобода обнаружила, что Роскомнадзор решил обновить список блокируемых технических IP-адресов и доменов запрещенной в России в апреле этого года онлайн-рации Zello с юридическим лицом в США, которая отказалась осуществлять слежку за своими пользователями и предоставлять информацию о них российским спецслужбам. Заодно мы решили выяснить — насколько такие меры со стороны надзорного ведомства эффективны и на самом ли деле это мешает российским пользователям данного приложения продолжать свои коммуникации через него?

Итак, вот новые записи по Zello в реестре:

reestr.rublacklist.net/rec/197689/

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reestr.rublacklist.net/rec/197690/

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Таким образом, Роскомнадзор блокирует на текущий момент 77 технических ресурсов Zello.

У сотрудников нашей организации данное приложение как работало, так и работает после подобной блокировки. Но мы решили дополнительно провести опрос пользователей онлайн-рации в разных регионах России, в результате которого мы выяснили, что несмотря на осуществляемую провайдерами блокировку, само приложение запускается у большинства опрошенных пользователей без использования средств обхода блокировок в Москве, Подмосковье, Башкортостане и в Сибири. Но многое зависит от возможностей операторов связи и провайдеров — например, в Уфе пользователи жалуются на то, что приложение никак не может соединиться с сервером, а на юге республики местный провайдер и один из федеральных операторов связи работу приложения не блокируют. По отзывам пользователей, кто имеет проблемы с коннектом, при включении VPN или Tor приложение как для мобильного телефона, так и десктопная версия Zello работают нормально.

Напомним, Zello — одно из любимых волонтёрами и дальнобойщиками приложение, которое работает в режиме рации и позволяет оперативно держать связь в «полевых» условиях. Однако в апреле текущего года ресурс Zello был заблокирован Роскомнадзором, поскольку компания не согласилась пойти на сотрудничество с российским надзорным ведомством, назвав озвученные требования выполнять Федерального закона №97-ФЗ (обязанность собирать и хранить на территории РФ метаданные пользователей, а также предоставлять их по первому требованию компетентных органов) абсурдными с технической точки зрения, а также противоречит основным принципам компании Zello, которая находится в другой государственной юрисдикции. К сожалению, из-за неуклюжих действий властей в данный момент определённые сложности испытывают не только обычные пользователи, но и занимающиеся поиском пропавших людей волонтёры — об этом сообщалось в прессе и волонтёрских группах ВКонтакте.

Люди, которые использовали удобный сервис Zello при поиске пропавших детей, теперь недоумевают, почему у них хотят отобрать такой инструмент, который помогает в их исключительной важной для общества работе.

Однако российские законотворцы решили лишить россиян любой возможности пользоваться удобными для них сервисами, которые из-за применения абсурдных законов попадают в список запрещённых на территории России. Недавно депутаты приняли в третьем чтении, а сенаторы в Совете Федерации одобрили законопроекты о жёстком регулировании VPN-сервисов, поисковых систем и мессенджеров, которые устанавливают новые жесткие требования к ним под угрозой всё той же блокировки.

И законотворцы и исполнители соревнуются друг с другом в абсурдности принимаемых ими решений.

Вред от их воздействия обществу очевиден, а польза для государства как-то вовсе не проявляется.

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