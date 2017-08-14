Центробанк хочет взять общественный краудфандинг под свой контроль

Российским журналистам стали известны подробности «дорожной карты» по развитию краудфандинга, предусматривающей комплекс мероприятий по созданию системы регулирования и функционирования этого рынка. Документ утвержден в июле рабочей группой под руководством главы службы по защите прав потребителей финансовых услуг и миноритарных акционеров Банка России Михаила Мамуты.

Представить в правительство предложения по развитию «альтернативных механизмов финансирования — краудфандинга, краудинвестинга и краудлендинга» — к 15 октября премьер Дмитрий Медведев поручил Минэкономики и Минфину с участием ЦБ и рабочей группы по созданию международного финансового центра по итогам заседания президиума Совета при президенте по модернизации экономики и инновационному развитию в конце мая этого года.

«Дорожная карта» предполагает участие в тестировании требований к их деятельности около 20 краудфандинговых компаний, в том числе P2P-площадки (занимающиеся переводами с одной банковской карты на другую сервисы). Соответствующий список компаний в документе пока отсутствует. По словам участников рынка, это почти все крупные участники рынка из разных сегментов, в том числе Planeta.ru, Boomstarter.ru, «Альфа-поток», «Город денег», Loanberry, Finteca и другие.

«В настоящее время в Банке России идет подготовка к тестированию на ряде площадок, выразивших готовность добровольно принять на себя некоторую регуляторную нагрузку с целью последующей оценки ее влияния как на саму компанию, так и на рынок краудфандинга»,— пояснили в пресс-службе ЦБ.

В рамках эксперимента, итоги которого будут подведены в июне 2018 года, площадки должны соответствовать разработанным ЦБ стандартам. В частности, сформировать капитал в размере не менее 10 млн руб., раскрыть бенефициаров с долями больше 10%, провести анализ финансового состояния заемщиков и идентификацию инвесторов, разместить программное обеспечение на территории России и др.

По итогам тестирования планируется в течение полугода принять закон о краудфандинге. «Плавный переход к регулированию этого сегмента планируется не ранее 2018 года»,— уточнили в ЦБ. По мнению регулятора, условием для перехода к регулированию может быть значительное увеличение масштаба краудфандинговых операций или появление существенных событий риска, таких как возникновение и быстрый рост негативных явлений, создающих угрозу потери гражданами средств.

Дискуссию о необходимости контроля над «взаимным финансированием» в России ЦБ начал примерно полтора года назад, и концепция регулирования этой части рынка появилась у Центробанка уже осенью прошлого года. В марте его представители говорили, что могут ввести жесткое регулирование рынка краудфандинга в случае его бурного роста или формирования «негативных практик».

Регулятор определил краудфандинг как механизм привлечения заемных средств либо коллективного финансирования компаний или проектов с использованием интернет-платформ. Одна из разновидностей — Р2Р-займы (peer-to-peer loans), где инвесторами и заемщиками выступают физлица, в 2014 году в РФ на этот сегмент приходилось две трети рынка (в мире в 2015 году — почти 74%). Другие виды — краудинвестинг (совместное финансирование проектов), P2B (person to business), краудфандинг с нефинансовым вознаграждением и благотворительный краудфандинг.

Наиболее актуально регулирование для P2P-рынка. Поскольку в такие проекты вовлечены граждане, в данном сегменте нужно в первую очередь минимизировать мошенничество, например создание финансовых пирамид для хищения средств инвесторов, отмечает гендиректор P2P-платформы SimplyFi Алексей Басенко. Также любые кредиторы заинтересованы в получении максимально объективной оценки платежеспособности и долговой нагрузки заемщиков P2P-площадок, что пока весьма затруднительно.

Но с введением подобного закона, по мнению экспертов, могут возникнуть некоторые сложности. Во-первых, необходимо определить механизм использования денег инвесторов, во-вторых, неясными остаются механизм передачи данных в рамках деятельности таких площадок в бюро кредитных историй, а также ограничения по рекламе. К тому же, отечественные платформы куда менее успешны с точки зрения сбора средств, нежели международные. При этом пойдут ли международные площадки на соблюдение новых правил ради неключевого для них российского рынка, «большой вопрос».

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