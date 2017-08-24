Мосгорсуд принял сторону Sports.Ru в судебном «антипиратском» споре с «Матч ТВ»

В Мосгорсуде прошло очередное заседание по иску Sports.ru к «Матч ТВ», связанному с незаконным использованием контента Sports.ru на одном из интернет-порталов телеканала. Суд счел требования Sports.ru (удалить незаконно размещенный контент и компенсировать госпошлину по этому иску) правомерными и принял решение об их удовлетворении.

Гендиректор Sports.ru Дмитрий Навоша напомнил, что этот иск был ответом на иск «Матч ТВ». По его словам, телеканал пытается добиться вечной блокировки Sports.ru:

«Этот наш иск – по сути, встречный по отношению к иску «Матч ТВ», принявшемуся преследовать Sports.ru по смехотворному поводу – пара роликов ФНЛ, второй российской лиги. Причем конечной целью этого преследования является вечная блокировка Sports.ru, чем прежде представители «Матча» угрожали нам только устно, а сейчас такое намерение зафиксировано и письменно в материалах дела, в одном из ходатайств «Матч ТВ»». Учитывая, что управляющий «Матчем» холдинг «Газпром-Медиа» уже добился блокировки в России второй после YouTube крупнейшей видеоплатформы Dailymotion, мы не можем легкомысленно относиться к угрозе уничтожения старейшего спортивного сайта страны, непрерывно работающего с 1998 года. Какими бы ни были их мотивы – желание монополизировать еще и спортивный интернет, неприятие критических публикаций на Sports.ru или в самом деле желание поквитаться за хайлайты ФНЛ, которые канал и сайт «Матча», кстати, по-прежнему не показывают».

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Во время одного из заседаний представители «Матч ТВ» заявили, что тексты главного редактора Sports.ru Юрия Дудя и других авторов издания «не отличаются оригинальностью и новизной» и не содержат «личный интеллектуальный вклад», поэтому не подлежат защите законом.

На «Матч ТВ» заявили, что суд на том же заседании не удовлетворил расширенный иск Sports.ru о блокировке Sportbox.ru. По данным телеканала, представители издания требовали «создать технические условия, препятствующие незаконному размещению» материалов Sports.ru на этом сайте. Навоша об отказе суда в расширенном иске не упоминал.

Иск Sports.ru к «Матч ТВ» стало ответом на претензии телеканала к изданию. Навоша назвал «cмехотворным поводом» решение «Матч ТВ» начать преследование из-за трансляций на Sports.ru фрагментов двух матчей Футбольной национальной лиги. Телеканал потребовал временно заблокировать издание, но Роскомнадзор не нашёл для этого причин.

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