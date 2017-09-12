ООН обеспокоена ущемлением онлайн-прав украинцев

На сайте управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) размещён доклад о ситуации с правами человека в Украине по состоянию с 16 мая 2017 года по сегодняшний день. В документе, кроме всего прочего, освещается вопрос онлайн-прав украинцев, в частности — о свободном высказывании своего мнения в Сети, наложении санкций на ряд российских интернет-компаний, а также деятельности сайта «Миротворец», который собирает информацию о людях, совершивших, по мнению администрации сайта, преступления против Украины. Доклад доступен в английском, украинском и русском вариантах, причём два последних почему-то названы «неофициальными переводами».

#Ukraine conflict: UN report details the dangers & difficulties of daily life on both sides of the contact line https://t.co/RthhcrAsDb pic.twitter.com/zN1yU7vuFA — UN Human Rights (@UNHumanRights) September 12, 2017

ООН считает необходимым продолжить расследование деятельности украинского сайта «Миротворец», на котором размещаются персональные данные как граждан Украины, так и граждан других стран:

«7 июля 2017 г. Национальная полиция открыла уголовное производство против веб-сайта «Миротворец», который с августа 2014 г. публиковал персональные данные тысяч людей, в том числе медиа-специалистов и активистов НПО, называя их сторонниками вооружённых групп и «терроризма». УВКПЧ приветствует этот шаг и настоятельно призывает органы власти провести эффективное расследование и принять меры для удаления персональных данных с сайта».

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УВКПЧ также «наблюдает тревожную тенденцию в законодательных инициативах, которые могут негативно сказаться на осуществлении свобод выражения мнений и ассоциаций, тем самым ограничив пространство гражданского общества». В частности, представители ООН упоминают указ Президента Украины Петра Порошенко о наложении санкций на на 468 компаний, который включает блокировку популярных социальных сетей и сервиса электронной почты, а также устанавливает требование к украинским интернет-провайдерам ограничить доступ к этим сайтам. «Хотя эти меры могут быть правомерными и преследовать законные цели, существуют опасения относительно их пропорциональности», — говорится в докладе.

Отмечено увеличение числа онлайн-атак «троллей» и дезинформационных кампаний в социальных сетях, направленных против активистов и медиа-специалистов, занимающихся журналистскими расследованиями и вопросами прозрачности. «Сюда относятся действия анонимных интернет-пользователей, — говорится в документе, — публикующих ложную информацию о некоторых гражданских активистах, специалистах по борьбе с коррупцией и журналистах, а также угрозы и запугивания, попытки показать человека в негативном ключе и публично опозорить, и атаки на личные аккаунты и электронную почту». Физические и онлайн-атаки часто не расследуются, или такие расследования затягиваются, утверждает УВКПЧ. Какие факты онлайн-атак имеются в виду, в документе не уточняется.

«Также вызывают обеспокоенность уголовные обвинения, основанные на выражении мнений против мобилизации», — пишет УВКПЧ. В качестве примера приводится «дело Коцабы» — недавно высший специализированный суд Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел отменил оправдательный приговор в отношении журналиста и блогера Руслана Коцабы, обвинённого в госизмене и его предполагаемым сотрудничеством с российскими СМИ в связи с опубликованным в Сети видеороликом против мобилизации.

В связи со всем вышеперечисленным, УВКПЛ направило рекомендации органам государственной власти пакет рекомендаций, которые помогли бы в решении сложившихся проблем, а также призвали к выполнению ранее не выполненных украинскими властями требований.

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