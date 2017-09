ООН обеспокоена ущемлением онлайн-прав украинцев

На сайте управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) размещён доклад о ситуации с правами человека в Украине по состоянию с 16 мая 2017 года по сегодняшний день. В документе, кроме всего прочего, освещается вопрос онлайн-прав украинцев, в частности — о свободном высказывании своего мнения в Сети, наложении санкций на ряд российских интернет-компаний, а также деятельности сайта «Миротворец», который собирает информацию о людях, совершивших, по мнению администрации сайта, преступления против Украины. Доклад доступен в английском, украинском и русском вариантах, причём два последних почему-то названы «неофициальными переводами».

#Ukraine conflict: UN report details the dangers & difficulties of daily life on both sides of the contact line https://t.co/RthhcrAsDb pic.twitter.com/zN1yU7vuFA

— UN Human Rights (@UNHumanRights) September 12, 2017