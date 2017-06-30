Украинский Президент отказался рассматривать петицию о разблокировке ВКонтакте

Президент Украины Пётр Порошенко ответил на общественную петицию с требованием снять блокировку с российской социальной сети ВКонтакте, о чём уведомлено на сайте Администрации президента (АП). В официальном ответе на петицию сказано:

«Поддержку электронной петиции про отмену блокировки интернет-ресурса ВКонтакте считаю невозможной».

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Как отметил Порошенко, применение к российскому холдингу MailRu Group и другим российским интернет-компаниям специальных экономических и ограничительных мер сроком на три года на сегодня «является адекватной мерой».

«Российский холдинг MailRu Group, в состав которого входят товарищества с ограниченной ответственностью «Мейл.РУ ГУП», «ВКонтакте», «Мейл.ру Украина», «В Контакте», а также группа компаний «Яндекс» и некоторые другие интернет-компании, широко используются российскими спецслужбами для продвижения российской пропаганды и проведения специальных информационных операций против Украины и её граждан», — сказано в ответе президента Украины.

Кроме того, Порошенко обвинил вышеперечисленные компании в сборе, хранении, использовании и распространении информации с ограниченным доступом — персональных данных и личной переписки граждан Украины. «Даже соглашение о пользовании указанными сервисами содержат положения о согласии пользователей на автоматическую передачу в компании (фактически — в страну-агрессор и её спецслужбы) любой информации про них, её обобщение, обработку и передачу третьим лицам», — утверждается на сайте АП.

Напомним, в середине мая этого года Порошенко подписал указ, в соответствии с которым вступает в силу решение Совета нацбезопасности (СНБО) о применении санкций против ряда юридических и физических лиц. Документ предусматривает заморозку активов компаний, а также запрет интернет-провайдерам предоставлять доступ к ресурсам Яндекса, MailRu, антивирусов «Лаборатории Касперского» и Dr.Web. Документ, вступивший в силу с 15 мая 2017 года, коснулся 468 российских и украинских компаний, а также 1228 физических лиц. Указ также требует от украинских провайдеров блокировать доступ к соцсетям ВКонтакте и Одноклассники.ру, которая осуществляется в рамках ограничений, наложенных на Mail.Ru Group.

После того, как провайдеры стали блокировать вышеозначенные ресурсы, украинцы начали массово осваивать средства обхода блокировок, причём проводить с ними «VPN-ликбез» тут же попытались центральные российские СМИ, политики и чиновники, к слову, в данный момент проводящие законодательную процедуру запрета своим гражданам того, что украинцам рекомендовали вот буквально месяц назад. Небольшим курьёзным моментом стал временный выход из строя сервисов Opera VPN после слишком большого наплыва украинцев, на который Opera не была готова.

Как и предполагала РосКомСвобода, блокировка российских инертнее-сервисов украинским властям практически ничего не дала. Украинцы достаточно быстро освоили методы обхода блокировок с помощью анонимайзеров, Tor и VPN, и на начало июня ВКонтакте остался самым популярным интернет-ресурсом в этой стране, согласно данным SimilarWeb. Другие российские ресурсы, заблокированные указом, — в частности, «Одноклассники», «Яндекс» и Mail.Ru — также сохранили свои лидирующие позиции. По итогам мая этого года число обращений в vk.com из Украины уменьшилась на 15,37% по сравнению с апрелем. Соцсеть «Одноклассники» потеряла 17,62% трафика из Украины, но осталась на четвертом месте по популярности в стране. «Яндекс» (yandex.ua) переместился с пятого на шестое место, потеряв 12,24% трафика, Mail.Ru также потерял на одну позицию, упав на восьмое место, падение трафика составило 16,2%.

При этом количество посещений того же Yandex.ua резко выросло из США — на 246%, Нидерландов — 126,6%, трафик из Германии на vk.com вырос на 11,09% (очевидно из-за использования VPN-сервисов, которые в основном эти страны и предлагают).

Заблокированные на Украине популярные российские интернет-ресурсы хотя и потеряли серьезную часть трафика из этой страны, но полностью его не лишились. Более того, трафик некоторых начал восстанавливаться. Во второй половине мая практически все исследовательские компании отметили падение посещаемости российских ресурсов украинцами, при этом начал заметно расти Facebook, чей суточный прирост посещений составлял 30%, но после того, как украинские пользователи постепенно разобрались со средствами обхода блокировок, ситуация начала выравниваться. Кроме того, сами компании предприняли ряд решений, который позволил вернуться им на украинский рынок. «Одноклассники» смогли обойти блокировку на Украине с помощью обновленной версии мобильного приложения, Яндекс «вернулся» на Украину благодаря странице yandex.fr, а Mail.Ru Group в конце мая зарегистрировал домен poshukach.com. «Пошукач» в переводе с украинского означает «поисковик», но больше никакой связи со страной у нового сайта нет. Несмотря на это, по данным аналитического сервиса Alexa, популярность ресурса на Украине быстро растет: если на 12 июня он занимал 492-е место по популярности в стране, то на 28 июня уже 118-е.

Посещаемость заблокированных Украиной российских социальных сетей и сайтов не уменьшилась, заявил заместитель министра связи и массовых коммуникаций России Алексей Волин. У «Одноклассников» этот показатель остался прежним, уверен он, и единственное изменение, которое можно заметить, — скачок числа IP-адресов из Нидерландов, так как именно эта страна по умолчанию устанавливается VPN-сервисами. По словам Волина, украинцы освоили VPN и не обращают внимание на блокировки. Забавный факт в том, что на заседании СовФеда РФ, где обсуждался проект закона о внесудебной блокировке «зеркал», Волин пользовался совершенно обратной риторикой, утверждая, что блокировки небесполезны — они якобы помогают «дробить трафик», из-за чего заблокированные сайты теряют популярность.

Главное отличие российской и украинской систем блокировок заключается в том, что операторы в России «уже привыкли к этому процессу, а украинские — нет», считает руководитель общественной организации «Роскомсвобода» Артем Козлюк. «Организация процесса блокировки ресурса требует специального фильтрационного оборудования, которое стоит денег, а Украина столкнулась с блокировкой серьезных ресурсов буквально в один день, — говорит он. — Наши операторы закупают оборудование с 2012 года, для них ничего нового в этом нет».

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