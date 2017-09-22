В ДНР операторам связи рекомендовано вести слежку за пользователями

Министерство связи непризнанной «Донецкой народной республики» на официальном сайте разместило письмо, адресованное местным операторам телекоммуникаций. В нём министр В.В.Яценко с связи с большим количеством запросов от правоохранительных органов «ДНР» об идентификации пользователей сети Интернет, причастных к совершению противоправных действий, «всем операторам телекоммуникаций, предоставляющих услуги по передаче данных, за исключением телекоммуникационных услуг по передаче данных для целей передачи голосовой информации», рекомендует провести мероприятия по организации сбора и хранения учётных данных абонентов, данных об их сеансах выхода в интернет, а также иную информацию, позволяющую однозначно ассоциировать запрашиваемый IP-адрес с конкретным физическим (юридическим) лицом на определённый момент времени. Рекомендуемый период хранения таких данных — не менее 6 месяцев.

Далее Яценко уточняет, что «вышеупомянутые запросы от правоохранителей, как правило, имеют вид:

— URL, к которому зафиксирован доступ абонента из сети оператору телекоммуникаций (необязательно): например, vk.com;

— дата и время регистрации доступа: 12.09.2017 07:14:33;

— IP-адрес источника: XXX.XXX.XXX.XXX».

Ответная информация от операторов должна содержать ФИО, адрес регистрации, контактные данные (номера телефонов, e-mail), IP-адрес, которые был выделен абоненту в запрашиваемый период времени.

Как заметил основатель Telegram-канала «ЗаТелеком» Михаил Климарёв, «Яровая доехала до ДНР… Но пока в ручном режиме». То есть пока слежка за пользователями никакой системой — ни технической, ни законодательной, в непризнанной республике не регулируется.

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