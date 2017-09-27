Космический интернет от Илона Маска встретил сопротивление властей США

В конце прошлого года гендиректор Tesla и основатель SpaceX Илон Маск подал заявку в Федеральную комиссию по связи США (FCC) на запуск орбитальных спутников связи, которая в перспективе способна будет обеспечить пользователей интернетом со скоростью 1 Гб в секунду в любой точке планеты. В феврале и марте уже этого года представители SpaceX провели две важные встречи, которые можно назвать «административным стартом» этой грандиозной программы. Первая встреча состоялась с консультантом FCC по беспроводным сетям, и вторая — уже с самим председателем Федеральной комиссии по связи Аджитом Паем. Можно было говорить о том, что дело сдвинулось с мёртвой точки — пока на административном уровне, однако на днях FCC рассмотрела проект компании Илона Маска и приняла решение, что мощность спутников SpaceX должна быть меньше, а спектр транслирования сигнала – не таким широким, как задумывалось изначально.

Это решение было обусловлено совокупностью широкого набора правил, призванных помочь развитию спутниковых сетей. Хотя компания Илона Маска осталась недовольна вынесенным FCC решением, ведь это уменьшит эффективность ее орбитального оборудования, регулирующий орган объяснил свое решение тем, что если все компании будут транслировать интернет-сигнал на той частоте и с той мощностью, с которой хотят, то сигналы разных компаний будут перекрываться и помех не избежать. FCC проголосовала единогласно за то, чтобы частично предоставить Международному союзу электросвязи (ITU), одному из подразделений ООН, решать — как будет координироваться работа спутников.

SpaceX придется мириться с соседством OneWeb и Telesat. OneWeb имеет приоритет вещания в одной части мира за пределами США на одном диапазоне спектра, а Telesat – в других странах и в другом спектре. Это означает, что SpaceX в некоторых случаях будет «приглушать» сигнал своих спутников и, возможно, ограничивать частоты, которые он использует, а значит спутниковый интернет вне США будет не столь экономически выгоден, — считает консультант по спутниковой отрасли Тим Фаррар.

Однако председатель Федеральной комиссии по связи Аджит Пай считает по-другому.

«Спутниковый флот может стать полем для более широкой конкуренции, которая приносит пользу всем потребителям», — заявил он на встрече FCC в Вашингтоне.

Тем не менее, согласно правилам ITU, спутниковые системы с приоритетом спектра не могут просто блокировать или игнорировать другие сети, а также должны оперативно и быстро разрабатывать технические решения для работы в сложившихся условиях. FCC дала компаниям шесть лет для развертывания половины своих спутников, и еще три года для завершения выстраивания их сетей.

SpaceX выступает против, поскольку в данных условиях компании придется выводить на орбиту 60 спутников каждый месяц, что будет тяжело даже для нее, не смотря на все возможности. Компания просит разрешения вывести 1600 спутников сразу, а 2 825 – после истечения 6-летнего срока.

Илон Маск впервые озвучил идею создания универсальной сети интернета в космосе ещё в 2015 году, и изначально он усматривал в этой идее возможность предоставления доступа во всемирную сеть будущим поселенцам на Марсе, а также тем, кто сегодня не имеет возможности доступа в интернет на Земле. Группировка, состоящая из 4425 спутников, по предложению SpaceX, позволит обеспечить «полное и непрерывное глобальное покрытие» интернетом. Цель создания системы состоит в формировании универсальной службы беспроводного доступа в интернет пользователям по всему миру и, потенциально, в космосе.

Недовольство появлением «интернета в небе» было высказано в прошлом году представителем российского монополиста «Ростелекома» Сергеем Ждановым. По его словам, если [в космосе] выиграют зарубежные игроки (OneWeb, SpaceX и т.п.), у России возникнут вопросы по поводу соблюдения суверенитета, поскольку «кто владеет информацией, тот владеет миром». Реализация подобных проектов, заявлял представитель «Ростелекома», может создать трудности провайдерам из Российской Федерации, поскольку американцев, вероятно, не смогут заставить предоставлять силовикам из РФ весь трафик российских абонентов, как того требует «пакет Яровой». Также неясно, намерены ли зарубежные операторы блокировать сайты, где есть информация, запрещенная в России.

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