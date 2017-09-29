Роскомнадзор отозвал белые списки сайтов

В данный момент отпала потребность составлять «белые списки» сайтов, которые не должны блокировать операторы связи, заявил на форуме «Спектр-2017» глава управления контроля и надзора в сфере электронных коммуникаций Роскомнадзора Евгений Зайцев. Надзорное ведомство, по его словам, нашло технический способ предотвращать атаки, которые ранее приводили к блокированию популярных ресурсов.

Напомним, в начале июня этого года владельцы заблокированных Роскомнадзором сайтов подменяли их оригинальные IP-адреса на IP-адреса крупных законопослушных ресурсов (технически это довольно просто). В результате пользователи испытывали проблемы с доступом к ряду популярных российских сайтов, например к «Яндексу» и «ВКонтакте», но одними из первых на себя приняли удар технические сайты самого Роскомнадзора.

Чтобы не допустить блокировки законопослушных ресурсов, а также государственных сайтов, Роскомнадзор не придумал ничего лучше, как разослать операторам связи «белые списки» сайтов, которые не должны быть заблокированы ни при каких условиях, — тем самым ведомство нарушило законодательство, поскольку в нём отсутствует такое понятие, как «ни в коем случае не блокируемый сайт» или «белые списки», или ещё что-то в этом роде.

Ведомство сейчас мониторит DNS-атаки (с их помощью производят подмену IP-адреса) и старается их оперативно отслеживать, отметил замглавы Роскомнадзора Олег Иванов. По его словам, одновременно подключается система контроля со стороны операторов — разработан регламент оперативного их оповещения в случае блокировок.

Несмотря на все принятые меры, по словам Олега Иванова, ведомство не может исключить, что «белые списки» не понадобятся в дальнейшем:

«Это война. Компетентными органами были определены источники и персоналии, которые за этой атакой стояли».

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«Списки уже не нужны, но могут оказаться нужны», — такой вот двойственный подход у ведомства, не изменившийся с момента первого бравурного объявления о том, как РКН мужественно поборол ошибку в системе блокировок.

Не могут не вызывать слёз умиления приведённые Ивановым факты, что после создания «белых списков» в Роскомнадзор пришло большое количество писем от администраций различных сайтов — с просьбой добавить в них определенные ресурсы. «Мы такие нужные, критически важные, что должны быть внесены», — писали нам в письмах, — рассказал Олег Иванов. — Однако на сегодня нет определенных критериев для внесения или невнесения в «белый список»».

Поэтому Роскомнадзор отозвал письмо провайдерам, в котором просил их создать «белые списки». Тем не менее, по словам Олега Иванова, ведомство консультируется с юристами по поводу создания таких списков в будущем.

Вообще странно, почему ведомство называет обычное вписывание в DNS заблокированных сайтов «белых» IP-адресов «DNS-атаками»? Никакой «атаки» на DNS не происходило. Более того, владелец сайта может по ошибке вписать IP-адрес, ему не принадлежащий, или «переехать» на другой сетевой адрес (за таким «передвижением», кстати, заставят следить операторов) и его займёт кто-то другой, способный нарушить закон, и т.п. Речь идёт об обычной системной ошибке в блокировке. Но, видимо, надзорному ведомству необходимо громко заявить о проделанной работе, обозначив свои телодвижения «войной», отбитием вражеских «атак», иначе сложно будет оправдать всю ту нелепую суету, которую устроил РКН в начале лета, попутно потрепав нервы операторам.

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