Нарушающий нормы международного права «пакет Яровой» заставит иностранный телеком уйти из РФ

Выполнять требования по хранению данных вступающего в силу 1 июля 2018 года «пакета Яровой» придётся не только российским организаторам распространения информации, но и зарубежным операторам, участвующим в процессе приёма, передачи и обработки информации данных на территории РФ.

В недавнем отчёте Института исследований интернета (ИИИ) говорится:

«Принятый 6 июля 2016 г. «Пакет Яровой» (ФЗ No374, ФЗ No375) обязывает операторов связи и организаторов распространения информации хранить не только метаданные, но и (до 6 месяцев) непосредственно данные, передаваемые пользователями в рамках телекоммуникационных услуг, — существенная часть таких данных является персональными данными.

В рамках выполненной Институтом исследований интернета научно-исследовательской работы по теме «Зарубежный опыт нормативно-правового регулирования деятельности операторов связи в области сбора и хранения данных пользователей телекоммуникационных услуг (Telecommunications Data Retention Legislation) в контексте деятельности государственных правоохранительных органов» эксперты Института исследований интернета отметили, что принятый Регламент GDPR является одним из весомых оснований для отмены или корректировки странами Евросоюза нормативно-правового регулирования деятельности операторов связи и интернет-компаний в области сбора и хранения данных пользователей телекоммуникационных услуг (Telecommunications Data Retention Legislation)».

Речь идет о предполагаемом нарушении европейского регламента «О защите физических лиц при обработке персональных данных и свободном обращении таких данных» (GDPR). Регламент ЕС вступает в силу 25 мая 2018 года и устанавливает избирательное хранение данных пользователей для целей обеспечения национальной безопасности при условии их согласия на обработку персональных данных.

Главный аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Карен Казарян поясняет:

«Иностранные компании, имеющие в России лицензию оператора по предоставлению услуг связи от фиксированной до голосовой, могут попадать под требования «пакета Яровой» и, как следствие, нести риски, связанные с нарушением норм иностранного права».

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Необходимость исполнения требований «закона Яровой», вступающих в силу 1 июля 2018 года, и одновременно GDPR может привести к сокращению присутствия иностранных компаний на российском рынке телеком-услуг, если не к полному их уходу, отмечается в отчете ИИИ.

Для иностранных онлайн-сервисов требования по сбору и хранению персональных данных пользователей и их раскрытию по запросам служб безопасности также несут высокие репутационные риски, уверена директор по стратегическим проектам ИИИ Ирина Левова. Плюс к этому, как уже говорилось ранее, операторам грозят миллионные штрафы за нарушение европейских законов о персональных данных.

Применение законов о персональных данных в российском праве ограничено «по национальному принципу», подтверждает она, но при этом интернет-услуги не предоставляются по такому признаку: даже если регистрационные формы содержат графу о гражданстве пользователя, проверить достоверность предоставленной информации не представляется возможным. «Потенциально на минимизацию рисков в правовом поле окажет влияние то, каким образом правительство РФ определит порядок, сроки и объем хранения информации в подзаконных актах, которые еще не приняты. Пока решение этой проблемы для компаний не очевидно»,— добавила она.

В том, что власти собираются «натянуть пакет Яровой» на всех организаторов распространения информации (ОРИ), уже давно не секрет — недавно с требованием предоставить «ключи шифрования» звонков и переписки Telegram ФСБ обратилась к создателю этого мессенджера Павлу Дурову, а Минкомсвязью летом был разработан проект приказа, согласно которому во исполнение целого ряда законов, в том числе и 374-ФЗ, ОРИ обязаны будут установить программно-технические средства, обеспечивающие выполнение оперативно-разыскных мероприятий (ОРМ), включая систему хранения в целях взаимодействия организаторов распространения информации в сети «Интернет» с уполномоченными государственными органами, осуществляющими оперативно-разыскную деятельность или обеспечение безопасности Российской Федерации. Устанавливаемые документом требования обязательны для исполнения всеми зарегистрированными в реестре ОРИ сервисами. Напомним, среди них есть и иностранные компании.

Поэтому никаких иллюзий здесь быть не должно — российские власти хотят читать и прослушивать всех, кто зарегистрируется в реестре ОРИ.

Под действие «закона Яровой» также могут попадать сайты иностранных СМИ (BBC, CNN и т. п.) или торговые онлайн-площадки, которые проводят регистрацию пользователей, считает член экспертного совета по цифровой экономике Госдумы РФ Никита Куликов. К примеру, Alibaba Group будет развивать в России площадку Tmall, и там тоже будет регистрация с персональными данными, а по закону все компании, работающие с ними, должны быть внесены в госреестр, указывает господин Куликов. Такие компании либо будут соблюдать российские законы, либо будут вынуждены уйти с рынка, констатирует он.

Сейчас в реестре организаторов распространения информации, попадающих под «закон Яровой», около 96 ресурсов, включая российские интернет-компании, мессенджеры, соцсети, почтовые и поисковые сервисы, которые действуют и в ЕС, а также иностранные компании, которых пока около десяти. В их числе WeChat, Threema, Telegram, сервис знакомств Badoo (имеет российское происхождение), американский видеохостинг Vimeo, Opera Software и несколько файлообменников.

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