Лоббисты из АКИТ хотят обложить пошлинами все онлайн-покупки россиян на иностранных площадках

По итогам совещания с представителями ФАС, Минфина, Минэкономразвития, ФТС, ФНС, где обсуждался подготовленный ассоциацией законопроект о введении НДС для иностранных интернет-магазинов глава АКИТ Алексей Фёдоров рассказал об инициативе обнуления порога беспошлинных интернет-покупок из-за рубежа, а также введении дифференцированной ставки пошлины, которая будет зависеть от стоимости товара.

Недавно стало известно о намерении Правительства РФ с 1 июля 2018 года сократить порог беспошлинного ввоза товаров, заказанных в зарубежных интернет-магазинах, в 50 раз. Сейчас в Россию можно без уплаты пошлины ввозить товары на сумму до 1000 евро в месяц и легче 31 кг. Если приобретение дороже или тяжелее, покупатель должен перечислить государству 30 % таможенной стоимости, на которую превышен лимит. Таким образом, если предлагаемый правительством проект бюджета будет утвержден, аналогичный сбор придется платить со всех товаров дороже 20 евро, то есть около 1400 рублей. По оценке АКИТ, это 40 % всех зарубежных отправлений.

Экономическое обоснование нововведения довольно прозаично. Снижение порога беспошлинной торговли, по расчетам чиновникам, принесет бюджету 30 млрд рублей в 2018 году и по 60 млрд — в 2019 и 2020 годах. Полномочиями «таможенного представителя физических лиц» предлагается наделить «Почту России», через которую проходит основная доля посылок из зарубежных интернет-магазинов.

Но даже такое «драконовское» нововведение не устраивает АКИТ, которая считает снижение порога до 20 евро недостаточной мерой. По словам Фёдорова,

«Порог в 20 евро за посылку — это слишком высокий порог, это больше существующих 1 тысячи евро в месяц на одно физлицо. Сейчас есть порог на физлицо 1 тысяча евро в месяц на все посылки, которые человек ввозит с иностранной территории. Порог 20 евро на одну посылку означает, что каждый человек 20-евровых посылок может ввезти в месяц неограниченное количество и не платить с них ничего».

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АКИТ предлагает обнулить порог беспошлинной торговли, и посылки стоимостью 20 евро облагать пошлиной в 10%, до 150 евро – 20%, посылки стоимостью от 150 евро облагать пошлиной в 30%, «чтобы ни одна посылка на территорию РФ не прошла без налогообложения».

По данным АКИТ, в первом полугодии 2017 года россияне потратили в иностранных интернет-магазинах 178 млрд рублей, что на 34 % больше, чем годом ранее. По итогам всего 2017 года отечественные покупатели могут оставить в карманах зарубежных онлайн-продавцов 420 млрд рублей. Это почти 40 % от российского рынка интернет-торговли. Больше всего зарубежных товаров россияне покупают в Китае: доля отправлений из этой страны составляет 90 %, из Евросоюза — 4 %, США — 2 %.

Крупнейшим китайским игроком является площадка AliExpress, которая входит в Alibaba Group. Именно поэтому инициативу обложить такие покупки дополнительными сборами окрестили «налогом на AliExpress».

Фёдоров также сообщил, что на совещании обсуждался и вопрос введения НДС в размере 18% для зарубежных интернет-магазинов. «Наш вариант освобождает российского гражданина от уплаты каких бы то ни было налогов и пошлин, а иностранные интернет-магазины делает налоговыми агентами РФ. Этот вариант более простой с точки зрения администрирования, гораздо более дешевый, потому что надо администрировать не несколько миллионов российских граждан, а всего 130-150 больших зарубежных интернет-магазинов, это очень просто», — пояснил глава АКИТ.

Федоров напомнил, что такая практика уже существует: с 1 января был введен так называемый закон о «налоге на Google», по которому иностранные интернет-компании, продающие электронный контент или софт через интернет в РФ, должны встать на учет в налоговую службу и платить НДС 18%. В случае «освобождения российского гражданина от уплаты…» господин Фёдоров безбожно манипулирует, поскольку введение «налога на Google» уже ударило по российским гражданам — данная сумма просто была включена владельцами иностранных компаний в стоимость предлагаемых ими услуг, т.е. в любом случае введение любых налогов и пошлин всё равно скажется на российском потребителе.

По словам Федорова, ни один из вариантов регулирования деятельности иностранных интернет-магазинов по итогам совещания не выбрали, однако было решено создать рабочую группу, в которую войдут представители Центробанка, ФАС, НСПК и АКИТ. Она должна выработать решение, как определять, сколько иностранный продавец получает денег с российских банковских карт.

Начальник управления регулирования связи и информационных технологий Федеральной антимонопольной службы Елена Заева ранее заявляла, что ведомство готовит комплекс мероприятий по выравниванию условий деятельности между российскими и иностранными интернет-ритейлерами, в том числе введение 18%-ного НДС на покупки, которые будут совершены в зарубежных интернет-магазинах.

Между тем, eBay и британская консалтинговая компания EY проанализировали эффекты от введения в России НДС для иностранной интернет-торговли в других странах и пришли к выводу, что российский бюджет потерпит многомиллиардные убытки из-за введения налога.

Специалисты eBay пришли к такому выводу проанализировав данные 2016 года, когда в Россию отправили 233 миллиона посылок со средней стоимостью 1295 рублей. В компании предположили, что если бы тогда НДС уже ввели, это обошлось бы бюджету в 77,8-88,9 миллиардов рублей в год, а поступления составили бы 54,3 миллиарда рублей.

По мнению главы российского eBay Ильи Кретова, введение в России дополнительного налога для иностранных продавцов может стать причиной того, что они уйдут с российского рынка либо заложат НДС в стоимость конечного продукта для компенсации издержек. Например, в случае с eBay продавцы смогут просто «поставить галочку» о том, что не доставляют товары в Россию. В свою очередь это приведёт к «значительному росту» цен как в онлайн так и в офлайн-ритейле, так как российские продавцы, получив монополию внутри страны, смогут поднять цены ещё выше, отметил он.

В исследовании отмечается, что из-за повышения цен потребители, привыкшие к дешёвым товарам, будут искать альтернативные варианты по низким ценам. Это может создать ситуацию, когда некоторые российские компании будут нелегально ввозить продукцию как и раньше, без уплаты НДС и таможенных пошлин. Отчасти такие же опасения высказывала в своё время и РосКомСвобода, когда только-только был поднят вопрос о снижении беспошлинного порога интернет-покупок, а также шло активное лоббирование АКИТ своего видения регулирования онлайн-торговли.

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