«Налог на AliExpress»: иностранные интернет-покупки станут невыгодными

Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ), куда входят 37 российских ритейлеров, включая «Детский мир», «Юлмарт», Ozon.ru, re:Store, KupiVIP, Lamoda, «М.Видео», «Эльдорадо» и др., разработала пакет поправок в Налоговый кодекс и закон «Об информации». В АКИТ считают, что компании вроде AliExpress, Amazon и eBay сейчас имеют конкурентное преимущество перед национальными поставщиками в виде освобождения от НДС и ввозных таможенных платежей при реализации товаров стоимостью до €1 тыс. и весом до 31 кг. Поправки предлагают ввести механизм НДС-регистрации зарубежных интернет-магазинов по аналогии с так называемым «налогом на Google», вступившим в силу 1 января 2017 года. В его рамках иностранные компании, продающие электронный контент или софт через интернет в России, должны встать на учет в налоговую службу и платить НДС 18% наравне с российскими компаниями.

Напомним, АКИТ уже выклянчила у властей несколько деструктивных для интернет-торговли законов, которые ударили по кошельку обычных российских пользователей, но успешнее деятельность некоторых крупных отечественных ритейлеров, вхожих в «высокие кабинеты», от этих нововведений не стала. Как результат, почувствовавшая «вкус крови» своих конкурентов АКИТ продолжает лоббировать бессмысленные с точки зрения развития интернет-экономики законодательные инициативы в надежде получить чуть больше преференций со стороны государства в своём бизнесе. Естественно, никакой заботой о гражданах здесь не пахнет.

Для иностранных компаний авторы проекта предлагают исчислять налог упрощенным методом — не 18% НДС, как в случае с «налогом на Google», — а 15,25% от конечной цены товара. Также поправки наделят Федеральную налоговую службы (ФНС) правом направлять ретейлеру требование о блокировке его сайта в случае неуплаты налога. Если такие меры не подействуют, то налоговики смогут обратиться в суд и в Роскомнадзор с требованием ограничить доступ к веб-странице продавца.

Исполнительный директор АКИТ Артем Соколов подтвердил, что такие документы разработаны ассоциацией. По его словам, сейчас они обсуждаются в Правительстве РФ, где идет процесс подготовки заключения. Он ссылается на указ президента РФ №203 от 9 мая 2017 года, утвердивший стратегию развития информационного общества в РФ на 2017–2030 годы. В ней среди прочего прописано, что иностранные участники рынка наравне с российскими должны выполнять требования законодательства РФ, объясняет он.

Президент Национальной ассоциации дистанционной торговли (НАДТ), в которую входят Pony Express, eBay, PickPoint, La Redoute и другие компании, Александр Иванов подчеркнул, что регистрация плательщиков в ФНС будет невозможна. По его мнению, предложения АКИТ носят запретительный характер. «Ломать систему ради 0,7% [доли российского e-commerce от мирового] смогут только компании, для которых Россия является определяющим рынком. Но в мире ничего не известно о хотя бы одной такой компании», – объяснил Иванов.

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