В Великобритании запущен краудфандинг против взлома гаджетов властями с целью слежки

Правозащитная организация Privacy International из Великобритании, занимающаяся вопросами защиты конфиденциальности и неприкосновенности частной жизни, инициировала народный сбор средств на судебный процесс по отмене закона, расширяющего полномочия властей по слежке.

We're back in court to #FightGovHacking. We've launched a crowdfunding campaign to help us continue to fight! Donate https://t.co/aYBSrq2W83 pic.twitter.com/gJnw68qBK4 — PrivacyInternational (@privacyint) October 4, 2017

«Власти не могут входить в ваши дома и проводить там обыски без веских оснований. Почему же им разрешается взламывать и проникать в наши электронные устройства, если мы не находимся под подозрением?» — задаются таким вопросом правозащитники.

Недавно власти Великобритании получили возможность использования так называемого «общего ордера» для тайного взлома пользовательских компьютеров и телефонов. «Они способны получить доступ к электронным письмам, текстовым сообщениям и фотографиям десятков тысяч людей одновременно — даже если большинство этих лиц не подозреваются в каком-либо преступном деянии, — предупреждают правозащитники. — Они могут даже несанкционированно включать камеру или микрофон, чтобы ваши устройства следили за вами!»

Три года Privacy International борется с правительством в судах, сталкиваясь со значительными судебными издержками, и если их команда проиграет в этот раз, то суд может вынести такой вердикт, согласно которому им придётся оплатить очень дорогую армию адвокатов. Поэтому Privacy International надеется на помощь своих сторонников, и любое пожертвование будет как никогда кстати.

В нынешнем мире всё больше людей принимает растущий в масштабах госнадзор как неизбежную реальность, и вы можете подумать, что вам нечего бояться и нечего скрывать. Однако у вас есть право на неприкосновенность частной жизни, отмечает Privacy International, поэтому правительство не может вламываться в ваши дома без уважительной причины, — так почему же ему разрешено взламывать и входить на ваши электронные устройства, если вы не находитесь под подозрением?

Правительственный взлом угрожает конфиденциальности и безопасности

Спецслужбы пытаются привить мысль, что взлом — это гарантия общественной безопасности. Но в реальности хакинг наоборот ставит под угрозу жизнь человека, поскольку он взламывает технологию, которая всё больше врастает в нашу жизнь. При взломе наших устройств правительство предпочитает использовать дыры в безопасности, делая нас более уязвимыми для будущих кибератак. Любая технология при её взломе становится менее безопасной, чем она задумывалась изначально.

Нам нужна ваша поддержка!

«Любые пожертвования, которые вы делаете, — говорит Privacy International, — большие или малые, помогут нам отстоять интересы пользователей в этом важном деле, а также дадут возможность Privacy International в будущем бороться за право людей на неприкосновенность личной жизни во всем мире».

В течение 29 дней команда Privacy International намерена собрать 5000 фунтов стерлингов, а в данный момент ими уже собрано £500. Сбор средств официально заканчивается 2 ноября 2017 года.

Напомним, недавно Privacy International разработала «Гид по международному праву и слежке» (Guide on International Law and Surveillance), позиционируемый как справочный инструмент для всех, кто занимается защитой частной жизни. Правозащитники просят связаться с ними через Twitter, «если у вас есть другие важные цитаты или темы из области цифрового законодательства, соблюдения прав человека, защиты конфиденциальности, которые не были упомянуты в этом Руководстве».

.



.

Читайте также:

Privacy International представила «Гид по международному праву и слежке»

🔓

Опубликован доклад о слежке за гражданами в десяти странах

🔓

В Великобритании запустили народный краудфандинг на суд против закона о тотальной слежке

🔓

Как журналисту избежать интернет-слежки

🔓

Гид по методам защиты аккаунтов с использованием двухфакторной аутентификации

.