Верховный суд РФ запретил при публикациях скрывать имена фигурантов дел

Президиум Верховного суда России утвердил новые правила публикации судебных актов, согласно которым теперь нельзя будет в открытых документах скрывать фамилии истцов и ответчиков, судей, адвокатов и прокуроров. Кроме того, публичной информацией станут суммы, присужденные гражданину, в том числе в качестве компенсации морального вреда.

Согласно решению президиума, тексты приговоров должны быть опубликованы в интернете не позднее одного месяца после дня их вступления в силу. Не подлежат размещению в открытом доступе тексты судебных актов, содержащих государственную или другую охраняемую законом тайну. Под этим могут подразумеваться, к примеру, налоговая, врачебная или банковская тайны.

По словам экспертов, открытость правосудия — важная гарантия независимости судебной системы. Ведь любая ошибка или неправда будет на виду. Однако до сих пор на практике возникали проблемы. Нет, судебные акты исправно публиковались и публикуются. Но порой это делалось с такими купюрами в тексте, что можно было бы и вообще не публиковать.

Журналисты, для которых базы судебных решений ценный источник информации, привлекли внимание председателя Верховного суда России Вячеслава Лебедева к данной проблеме.

После этого Верховный суд страны проанализировал практику. В итоге еще летом было принято решение, призванное положить конец стихийно возникшей «секретности» в судебных базах.

Однако сейчас летнее постановление отменено, и принято новое. Как объяснили в Верховном суде, после принятия прежнего регламента, в законодательство были внесены серьезные изменения. Теперь правила приведены в соответствии с новыми нормами.

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