435 тысяч раз российские силовики нарушали тайну связи за первую половину 2017 года

Сотрудники правоохранительных органов стали чаще интересоваться данными о соединениях между абонентами, тогда как прослушка в рамках оперативно-розыскной деятельности (ОРД) в отношении фигурантов уголовных дел теряет популярность. По данным судебного департамента при Верховном суде РФ, за первую половину 2017 года правоохранительные органы направили в российские суды 436 800 ходатайств на раскрытие тайны переписки и телефонных переговоров. Из них 284 300 обращений были поданы в рамках оперативно-розыскной деятельности, что примерно соответствует прошлогоднему показателю за тот же период (294 000). В 99,68% случаев суд такие ходатайства удовлетворил (более 435 тысяч).

Количество запросов на контроль и запись телефонных переговоров в ходе следствия по уголовным делам снизилось по сравнению с первым полугодием 2016 года более чем вдвое – с 103 500 до 44 200. Санкцию суда силовики получали в 97,3% случаев. Столь же часто удовлетворялись и ходатайства на предоставление информации о соединениях между абонентами. Таких обращений, наоборот, стало существенно больше – 108 000 против 40 000.

Советник юридической группы «Яковлев и партнеры» Александр Баряев пояснил, что информация, полученная во время прослушки в рамках ОРД, может стать основанием для возбуждения уголовного дела. Такой подход, например, часто используется для раскрытия преступлений в сфере наркоторговли.

А снижение количества запросов на прослушку во время следствия, по его словам, может быть связано с тем, что после возбуждения уголовного дела человек вряд ли будет откровенничать по телефону. При этом ответ оператора связи на запрос о соединениях абонентов может подтвердить или опровергнуть алиби подследственного, отметил Александр Баряев.

Бывший старший оперуполномоченный управления по борьбе с оргпреступностью МВД по Кабардино-Балкарской республике Адальби Шхагошев, а сейчас — депутат Госдумы от «Единой России» связывает это с «возросшей эффективностью работы следственных органов», а также отказом россиян от телефонных переговоров — большинство общается через мессенджеры и социальные сети.

Замглавы комитета Госдумы по безопасности Анатолий Выборный («ЕР») связывает изменение соотношения запросов на запись звонков и получение данных о соединениях между абонентами с информированностью граждан о работе спецслужб.

В словах Шхагоева и Выборнова есть логика. Ещё в сентябре 2015 года МТС зафиксировал в течение первого полугодия резкое увеличение трафика использования мессенджеров, прежде всего — WhatsApp и Viber, среди корпоративных клиентов. Как правило, ими являются чиновники и бизнесмены. Операторов тогда был зафиксировал двукратный рост потребления подобных сервисов.

В мае 2016 года Билайн отметил, что все его абоненты стали гораздо чаще использовать мессенджеры, соцсети и электронную почту, которые пришли на смену «традиционным» интернет-сообщениям. В декабре 2015 года трафик, сгенерированный при использовании этих сервисов, вырос в 4,5 раза по сравнению с июлем того же года.

Трафик, сгенерированный два года назад абонентами Билайна через социальные сети, вырос в декабре в 6,3 раза по сравнению с июлем. В список соцсетей с наибольшим потреблением трафика по состоянию на декабрь вошли (в порядке убывания) «ВКонтакте», Instagram, «Одноклассники», Facebook, Twitter. В июле рейтинг был таким: «ВКонтакте», «Одноклассники», Instagram, Facebook, Twitter.

На мессенджеры в декабре 2015 года пришлось в 8,3 раза больше трафика Билайна, чем в июле. Больше всего трафика в декабре (в порядке убывания) было сгенерировано при использовании Skype, WhatsApp, Telegram, Facebook Messenger, VK Messenger, Hangouts, ICQ. В июле по объему потребленного трафика лидировали Skype, WhatsApp, ICQ, Hangouts, Telegram, Facebook Messenger, QIP и VK Messenger.

Согласно данным социологического исследования, проведённого международной консалтинговой компанией Deloitte в начале уже этого года, россияне стали чаще пользоваться мессенджерами, чем sms. В опросе приняли участие более двух тысяч человек. Результаты показали, что почти 60% респондентов перестали пользоваться смс, устанавливая вместо них на смартфоны интернет-мессенджеры. Более 50% участников исследования используют их как минимум раз в неделю.

«Мы провели опрос в Интернете, в котором поучаствовали две тысячи респондентов. Исследование показало, что почти шестьдесят процентов опрошенных используют свои смартфоны для доступа к социальным сетям и электронной почте хотя бы раз в неделю. А онлайн-мессенджерами хотя бы раз в неделю пользуются пятьдесят процентов участников опроса», — сообщили в Deloitte. Эксперты также отметили, что по итогам исследования россияне все больше отдают предпочтение текстовым сообщениям, а не звонкам.

Между тем, всё больше мессенджеров добавляют в свои функции возможность передачи голосовых и видеосообщений, а также непосредственно самих звонков. Кроме того, что эти услуги бесплатны, большинство мессенджеров ещё и ввели шифрование любых соединений, перехват которых и невозможен, и бессмысленен, что является для правоохранителей почти всех стран особой головной болью.

Можно предположить, что исходя из удобства и защищённости общения в мессенджерах, россияне постепенно переходят от «классической» телефонной связи к общению посредством соответствующих приложений. К тому же, наши граждане всё-таки умеют делать выводы из законотворческой деятельности властей, которую в последнее время можно охарактеризовать двумя определениями: «закручивание гаек» и «введение тотальной слежки». Параллельно предпринимаемым государством усилиям в вопросе тотального контроля граждан, порой даже вопреки собственным законам, у россиян растёт цифровая грамотность — они стали чаще отдавать предпочтение именно защищённым средствам связи. Поэтому последние законы, которые были приняты для регулирования мессенджеров, анонимайзеров и сервисов VPN, скорее всего возникли не из ниоткуда — власти прекрасно понимают, что возможностей для тотального контроля собственных граждан у них всё меньше, поэтому принимают все эти бессмысленные регулирующие нормы, которые в итоге всё равно мало что дадут.

А в законодательство в скором времени может быть внесено право россиян на обжалование в суде на проведение в их отношении оперативно-розыскных мероприятий (ОРМ) до возбуждения уголовных дел. Речь идет, в частности, о прослушивании телефонов и чтении переписки, наружном наблюдении и обследовании жилища. Эти действия проводятся с разрешения суда. Разработать соответствующие поправки в закон об оперативно-розыскной деятельности МВД, Министерству юстиции и ФСБ предлагают авторы доклада о мониторинге правоприменения. В разработке поправок также должны участвовать Верховный суд и Генпрокуратура, сказано в документе.

Поводом для пересмотра законодательства стало решение Европейского суда по правам человека, который изучил существующую в России практику. Суд согласился, что правоохранители могут получать судебные разрешения на негласные ОРМ без уведомления человека, но если тот узнал о существовании такого разрешения, то должен иметь право его обжаловать. Однако российское законодательство права на обжалование таких судебных постановлений не дает, сказано в правительственном докладе. Право обжаловать разрешение суда на ОРМ должны получить те, кто узнал о существовании такого разрешения, подчеркивают авторы документа. Сейчас информация о прослушке или слежке засекречена.

Ну что ж, когда прослушка уже почти теряет смысл, то почему бы не ввести норму о её обжаловании? Тем более, что норма об истребовании «ключей шифрования» в законодательство уже вписана и вряд ли будет оттуда изъята в ближайшее время, какой бы абсурдной с технологической и правовой точки зрения она ни была.

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