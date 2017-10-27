Доступ к личной переписке от Telegram требует только Россия

Павел Дуров ответил на критику Германа Клименко о «двойных стандартах» Telegram, заявив, что штраф Мещанского суда за непредоставление ФСБ ключей шифрования — это единственный прецедент за четыре года работы мессенджера в мире, и уровень сотрудничества мессенджера с властями не зависит от юрисдикции — он строится на одинаковых для всех стран принципах. Мессенджер, по словам Дурова, готов сотрудничать с властями любой страны, если речь не идёт о доступе к переписке:

«Советник Президента России по вопросам развития интернета заявил о том, что Telegram якобы игнорирует запросы от российских государственных органов, но сотрудничает с властями других стран, например, Индонезии. Это не так: уровень сотрудничества Telegram с властями не зависит от юрисдикции и везде строится на одних и тех же принципах. В отличие от своих российских коллег, индонезийские государственные службы не требовали от нас доступа к личной переписке. Во всем мире, включая Россию, Telegram обрабатывает запросы на удаление публично доступного противоправного контента, содержащего пропаганду терроризма, детскую порнографию и т. д. Вместе с тем, ни в одной стране мы не выдаем личные данные пользователей государственным органам. Хотя весомая доля аудитории Telegram приходится на более консервативные страны, чем Россия, только в России Telegram был оштрафован за непредоставление ключей шифрования сообщений. Это единственный подобный прецедент за 4 года работы Telegram на глобальном рынке».

.

Герман Клименко, у которого всегда было какое-то особое отношение к Павлу Дурову, накануне заявил о якобы двойных стандартах Telegram в плане сотрудничества с властями разных стран. В своём комментарии российским СМИ Клименко посетовал на нехватку требовательности России по отношению к иностранным компаниям касательно исполнения ими законов РФ.

«Законодательной базы хватает. Возможно, немного не хватает требовательности к нашим зарубежным партнерам и коллегам, потому что все, что касается российской части, у нас в целом достаточно беспроблемно. Основные конфликтные интересы и сложности идут с зарубежными партнерами, которые сотрудничают с нами очень плохо», — сказал он, добавив, что никаких рисков по ограничению доступа к информации в интернете и «деградационных последствий» не возникает.

В качестве примера «проблемной истории» Клименко привел сотрудничество с Google (кстати, ещё один объект постоянного публичного порицания со стороны советника Президента России). По его словам, компания отвечает на тысячи запросов от американских госструктур и ни на один от российских. «Та же история — Павел Дуров сотрудничает с Индонезией, создает специальные команды, которые решения правительства Индонезии выполняют, а наши, опять же, нет», — заявил Клименко.

«Это вопрос не законодательной истории, а нашей требовательности и настойчивости», — заключил он.

Напомним, ФСБ потребовала от мессенджера предоставить так называемые «ключи шифрования» для того, чтоб иметь доступ к переписке пользователей. Об этом создатель Telegram сам сообщил в сентябре этого года, переведя таким образом конфликт с властями в публичное русло. В середине октября мессенджер был оштрафован на 800 тысяч рублей, но Дуров заявил о намерении обжаловать штраф. На днях компания Telegram Messenger LLP подала жалобу на постановление об административном правонарушении — интересы компании представляет ведущий адвокат «Агоры» и управляющий партнёр адвокатского бюро «Ахметгалиев, Хрунова и партнёры» Рамиль Ахметгалиев. Также иск против ФСБ в защиту тайны связи в мессенджерах и, в частности — Telegram, подали известные российские журналисты Александр Плющев и Олег Кашин. Вчера данный иск был официально принят Мещанским районным судом Москвы.

.



.

Читайте также:

Дуров и Telegram против Яровой и ФСБ

🔓

Дуров готов к закрытию Telegram в России и Иране властями этих стран

🔓

Telegram оштрафован на 800 тысяч рублей и у него есть около месяца до блокировки

🔓

Российские журналисты подали иски против ФСБ в защиту тайны связи в мессенджерах

🔓

Telegram подал жалобу на постановление ФСБ и решение суда против него

.