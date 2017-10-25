Российские журналисты подали иск против ФСБ в защиту тайны связи в мессенджерах

Известные российские журналисты Александр Плющев и Олег Кашин подали административный иск в Мещанский районный суд города Москвы к Федеральной службе безопасности России, о чём сам Плющев сообщил в своём Telegram-канале: «Я никогда ни с кем не судился, а до недавнего времени и в судах-то никогда не бывал. Но в этом году все стремительно меняется. По средам я хожу в Пресненский суд на процесс к Никите Белых, а теперь появится и мной инициированный. Мы с Кашиным подаем судебные иски к ФСБ, возражая против требования предоставить ключи шифрования переписки. Мы считаем, что это затрагивает наше право на конфиденциальное общение с источниками информации. Интересы наши представляет Агора».

Эту информацию также подтвердил юрист «Агоры» Павел Чиков:

"Кашин и Плющев версус ФСБ" Эпичный баттл скоро! https://t.co/z4ZGoc5rBp — Pavel Chikov (@pchikov) October 25, 2017

Скрины обоих административных исковых заявлений Чиков опубликовал в своём Telegram-канале:

Представлять интересы Олега Кашина и Александра Плющева будет юрист Агоры, кандидат юридических наук Дамир Гайнутдинов. «Дамир ранее уже успешно представлял Кашина в деле по иску Василия Якеменко, — отмечает Павел Чиков. — Он единственный, кто отбил в суде претензии Роскомнадзора — по делу группы «Кровосток». Дамир ведет львиную долю всех дел Агоры о свободе слова в ЕСПЧ, включая Алексея Навального, Артёма Лоскутова, Грани.ру, Каспаров.ру и других».

Александр Плющев дал РосКомСвободе комментарий по поводу своего с коллегой обращения в суд:

«Telegram — это популярный и, как считается, защищённый мессенджер, у которого очень хорошая репутация. В последнее время он завоевал и завоёвывает всё большую и большую популярность, и там очень удобно обсуждать всё, что угодно с разными людьми, начиная от знакомых и родственников и заканчивая высокопоставленными деятелями. Как публично, так и не публично. Я веду там свой канал Plushev, и то не всегда публикую всё день-в-день, а вынужден придерживать что-то, как, например, вот это собственно заявление о подаче иска. И я не хотел бы, чтобы всё это читал кто-то посторонний. Я имею право, в соответствии с Конституцией, на тайну переписки. Даже на тайну переписки с самим собой, уж не говоря о тайне переписки с другими людьми. Более того, мне кажется, в современных политических условиях нарушение тайны переписки не только может дискредитировать людей и нанести им какой-то моральный ущерб, а может поставить под угрозу их свободу и безопасность. Вот этого я боюсь больше всего, и поэтому вместе с Олегом Кашиным подаю иски против передачи ключей шифрования мессенджера Telegram».

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Олег Кашин также мотивирует свой иск соображениями, связанными с профессиональной деятельности. Журналист отмечает его работа связана с человеческим общением, живыми разговорами с источниками и другими собеседниками, и происходит это в мессенджерах, в частности — в Telegram:

«Именно в нем я обсуждаю практически все, что меня интересует и все, о чем я пишу, в том числе с политиками, госслужащими и даже иногда с силовиками. Доверяя друг другу, и я, и мои собеседники всегда рассчитываем, что в наших разговорах не появится кто-то посторонний, и сейчас Федеральная служба безопасности, пользуясь своим особым положением в государстве, пытается нарушить наши права, вредя тем самым развитию всего общества, а если совсем утилитарно — то и технологий, экономики, то есть даже если подойти к вопросу совсем с другой стороны, все равно окажется, что нарушены наши права. Я полагаю, что наши права нуждаются в защите. Будучи оба ведущими популярных телеграм-каналов, мы с Плющевым защищаем в том числе и это новое оригинальное медиа, ставшее в России важным феноменом.

Я благодарю Агору, не раз мне помогавшую и отлично себя зарекомендовавшую, за то, что она согласилась представлять меня и Плющева в суде.

С Богом!»

Стоит напомнить, что сам Кашин уже подвергался нападению в ноябре 2010 года возле своего дома, когда он был жестоко избит двумя поджидавшими его неизвестными лицами. В результате нападения журналист получил переломы ног, верхней и нижней челюстей, сотрясение головного мозга, травматический отрыв фаланг пальцев.

О необходимом соблюдении конфиденциальности в интернете не раз говорили многие цифровые правозащитники, особенно когда это касается журналистской деятельности — представители этой профессии регулярно подвергаются нападениям и преследованиям. То же самое касается и их информационных источников, осведомителей, которые часто подвергают свою жизнь опасности, сотрудничая с прессой. Стоит также напомнить о недавнем нападении на журналистку «Эха Москвы» Татьяну Фельгенгауэр, которой прямо в студии радиостанции 48-летний Борис Гриц нанёс удар ножом в шею. Сейчас Татьяна находится в больнице в состоянии средней степени тяжести.

Запланированная властями «повальная деанонимизация» пользователей мессенджеров, а также полное лишение конфиденциальности российских интернет-юзеров явно не прибавит защищённости как журналистам, так и простым гражданам, поэтому подобные регулирующие инициативы выглядят, по крайней мере, сомнительно.

В конце сентября создатель Telegram Павел Дуров сообщил о неоднократных требованиях со стороны ФСБ по передаче ключей шифрования пользователей Telegram. Недавно мировой суд Мещанского района Москвы признал Telegram Messenger LLP виновным в административном правонарушении за отказ выдать «ключи шифрования» ФСБ и оштрафовал его на 800 тысяч рублей.

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