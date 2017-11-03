ФАС выступила против создания единой системы авторизации публичных Wi-Fi

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выступила против создания единой системы авторизации пользователей публичных сетей Wi-Fi, предусмотренного в программе «Цифровая экономика». Как следует из письма замглавы Службы Анатолия Голомолзина, направленного в Минкомсвязь, единая система авторизации не нужна, поскольку Wi-Fi-сети покрывают относительно небольшие территории, каждая из которых имеет свои особенности. Кроме того, антимонопольщиков не устраивает то, что проектом будет заниматься единственный исполнитель. Это, по мнению ФАС, ограничит конкуренцию на рынке систем авторизации и снизит эффективность проекта в целом. ФАС не согласна и с идеей назначить интернет-провайдера для всех ведомств, а также школ и больниц: это тоже приведет к ограничению конкуренции.

Напомним, о планах создания системы авторизации пользователей публичных сетей Wi-Fi стало известно в начале октября. Тогда сообщалось, что завершить её разработку и внести необходимые изменения в законодательство планируется в июне 2019 года. Подробностей того, как именно будет работать система, не приводилось, но её планировалось интегрировать с государственной Единой системой идентификации и авторизации (ЕСИА), которая используется для авторизации на портале госуслуг. По данным Минкомсвязи, в июне этого года в ЕСИА было зарегистрировано 50 млн российских граждан.

Как отмечал источник на рынке связи, в появлении единой системы авторизации пользователей сетей Wi-Fi может быть заинтересована компания «Ростелеком», которая возглавляет центр компетенции по направлению «Информационная инфраструктура». Ранее правительство назначило Ростелеком единственным провайдером интернета для медучреждений.

По словам аналитика iKS-Consulting Максима Савватина, участие в «Цифровой экономике» — лакомый кусок для всех участников рынка, и Ростелеком намерен доминировать среди исполнителей программы, но вполне естественно, что это будет вызывать претензии ФАС и других операторов.

Комментируя информацию о письме ФАС, представитель ВымпелКома Анна Айбашева отметила, что компания приветствует решения, направленные на развитие конкуренции. Представители МТС и Минкомсвязи отказались от комментариев.

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