Программа «Цифровая экономика» может отрицательно повлиять на развитие отечественного IT

Программа «Цифровая экономика», подготовленная Минкомсвязью по поручению Президента России Владимира Путина и утвержденная правительством, содержит целый ряд мер по развитию импортозамещения и технологической независимости России в сфере информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). Эти предложения входят в раздел «Информационная безопасность».

Кроме всего прочего, в начале 2019 года в рамках программы планируется законодательно установить требования к использованию отечественного компьютерного, серверного и телекоммуникационного оборудования на объектах инфраструктуры обработки данных. Планируется разработать и внедрить модель центра обработки данных (ЦОД), на котором обеспечено преимущественное использование данных видов оборудования отечественного производства.

До конца 2020 г. будет создана система стимулов для приобретения и использования компьютерного, серверного и телекоммуникационного оборудования российского производства. Тогда же, как ожидают авторы программы, российские компании-производители соответствующих видов оборудования будут использовать преимущественно отечественные комплектующие, включая электронную компонентную базу.

В сфере информационной безопасности в начале 2018 г. для инвестиционной поддержки будет определен перечень перспективных информационных технологий в области информационной безопасности, в том числе средств обеспечения информационной безопасности.

В начале 2019 г. будет создана система добровольного декларирования уровня безопасности продуктов и услуг ИКТ («Декларация информационной безопасности»). Тогда же будет создана система стимулов создания российской продукции в области информационной безопасности и увеличения ее доли в условиях цифровой экономики

Во II квартале 2019 г. будет законодательно обеспечена предустановка отечественных антивирусных программ на все персональные компьютеры, ввозимые и создаваемые на территории стран Евразийского экономического сотрудничества (ЕАЭС).

Во II квартале 2020 г. будут разработаны национальные стандарты информационной безопасности в системах, реализующих облачные, туманные, квантовые технологии, системах виртуальной и дополненной реальности и технологий искусственного интеллекта.

В том же году будет обеспечен контроль применения и развития перспективных технологий идентификации участников информационного взаимодействия, включая технологии биометрической идентификации, многофакторной идентификации на основе ЕСИА и иных технологий идентификации.

Автор Telegram-канала «ЗаТелеком» IT-эксперт Михаил Климарёв считает, что инициатива предустановки российского антивирусного ПО на ввозимую технику «окончательно уничтожит ИТ-отрасль в России:

«Например, во II квартале 2019 г. будет законодательно обеспечена предустановка отечественных антивирусных программ на все персональные компьютеры, ввозимые и создаваемые на территории стран ЕАЭС. Это следует читать — «установлен правительственный бэкдор». Полагаю, что вообще любой российский ит-продукт тоже должен иметь бэкдор от сами знаете кого. И только клинический кретин теперь будет покупать что-то российское. Ну, или под принуждением и угрозами. …Но на российском ит-экспорте точно можно ставить крест».

.

Напомним, программа «Цифровая экономика» включает в себя далеко не одну сомнительную инициативу. Например, широкий резонанс в Рунете вызвало намерение властей в 2020 году ввести систему предфильтрации интернет-трафика, которая должна «защитить детей от негативного и опасного контента». Одним из вариантов её внедрения является создание фильтра сразу для всех россиян и введение так называемого «белого списка», когда можно будет посещать только те сайты, которые разрешит государство.

.



.

Читайте также:

«Лаборатория Касперского» отбивается в США от обвинений за связи с Кремлем

🔓

Система предфильтрации всея Руси

🔓

Цифровая экономика в РФ: увеличится ли отставание от ведущих держав?

🔓

Комитет Госдумы по инфополитике открывает новый сезон регрессивного законодательства

🔓

Внедрение отечественных сертификатов шифрования трафика, доступных для чтения ФСБ, начнётся с госуслуг

.