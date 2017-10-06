Секретным распоряжением Ростелеком сделали единственным оператором связи для госорганов

ПАО Ростелеком выбрано единственным поставщиком услуг связи для федеральных органов исполнительной власти, сообщил президент компании Михаил Осеевский журналистам в кулуарах Finopolis-2017. «Мы уже стали. Распоряжение подписано. Оно уже вышло», — сказал он. В пресс-службе Ростелекома сказали, что распоряжение было подписано с грифом «секретно».

О том, что крупнейший российский оператор связи может стать единственным поставщиком связи для госорганов, стало известно во второй половине сентября этого года — компания начала рассылать в государственные организации письма с требованием заключить с ней контракт как с единственным поставщиком услуг фиксированной связи, ссылаясь на некий «специальный указ» Владимира Путина. Непосредственно же об указе Путина, согласно которому с 2018 года Ростелеком назначается единственным поставщиком услуг связи для федеральных органов исполнительной власти, СМИ узнали в середине сентября. Речь идет практически обо всех видах связи, кроме мобильной.

Ростелеком уже является единственным исполнителем по эксплуатации электронного правительства. Кроме того, российский монополист на рынке телеком-услуг станет единственным исполнителем проекта по подключению медицинских учреждений к интернету.

.



.

Читайте также:

Ростелеком принуждает госорганы к заключению контрактов на услуги связи

🔓

Russian State Network: Чиновники закроются в своём интернете

🔓

Госпоисковик «Спутник» всё?

🔓

Цифровая экономика в РФ: увеличится ли отставание от ведущих держав?

🔓

«Китаизация» Рунета входит в активную фазу и начнётся с точек обмена трафиком

.

