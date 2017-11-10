Роскомнадзор предлагает внесудебно блокировать сайты нежелательных иностранных НКО

Роскомнадзор подготовил меры в отношении иностранных некоммерческих организаций (НКО) в случае притеснения российских СМИ за рубежом. Ведомство предложило разрешить блокировать по требованию Генпрокуратуры ресурсы иностранных НКО, которые в России признали нежелательными.

Подобную инициативу уже обсуждают в Госдуме с конца октября этого года. Напомним, депутаты рассмотрели в I чтении предложение единоросса Ю.Швыткина, справоросса О.Николаева, коммуниста А.Ющенко и ещё нескольких депутатов, которые предложили внести соответствующие изменения в в статью 15.3 Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» (в части уточнения порядка ограничения доступа к информации, распространяемой с нарушением закона)».

Судя по тому, как «неожиданно совпали» мысли депутатов Госдумы и Роскомнадзора, вопрос с блокировкой «нежелательных» НКО власти рассматривают всерьёз — дело только в том, когда и как будет введена данная мера. Скорее всего, это будет зависеть от того, какие действия в отношении российских СМИ, которые на Западе считаются ангажированными, предпримут власти стран по другую сторону от границ РФ.

Подтверждением тому является заявление Роскомнадзора, что если за рубежом будут оказывать давление на российские СМИ, Россия может изменить порядок прекращения работы зарубежных медиа, действующих в интересах иностранных лиц.

«Если давление на российские СМИ за рубежом будет нарастать, России будет что противопоставить. В частности, по поручению Совета Федерации Роскомнадзор подготовил предложения, которые могли бы быть реализованы в случае притеснения российских СМИ за рубежом», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства. — «Учитывая полномочия Роскомнадзора, предложения касаются установления особого порядка приостановления и прекращения деятельности СМИ и вещателей, осуществляющих свою деятельность в интересах иностранных лиц, а также разрешений на распространение зарубежных печатных периодических изданий».

Ранее сегодня Министерство юстиции США потребовало от американского подразделения телеканала RT зарегистрироваться в качестве иностранного агента до 13 ноября. В случае неисполнения телеканалу грозит заморозка активов.

До этого член комиссии Совета федерации по информационной политике Игорь Морозов заявил, что Россия может законодательно запретить включать телеканал CNN в пакеты коммерческого и кабельного телевидения.

Между тем, филиал телеканала RT в США вынужденно зарегистрируется как иностранный агент, заявила вчера главный редактор RT Маргарита Симоньян:

«Американский минюст нам не оставил выбора: юристы говорят о том, что если мы не зарегистрируемся как иноагент, то руководитель компании в Америке может быть арестован, могут быть арестованы счета компании, в общем, в такой ситуации компания работать точно не сможет. Между такими последствиями и регистрацией в качестве иноагента мы вынуждены выбрать регистрацию, хотя, безусловно, мы категорически не согласны с этим требованием».

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Она также сообщила, что «телеканал намерен в суде доказать, что требование минюста США к телеканалу зарегистрироваться иностранным агентом противоречит законодательству», а также противоречит принципам демократии и свободы слова.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя ситуацию с RT, отметил, что компания становится жертвой глубоких предрассудков в отношении российских СМИ. В МИД РФ заявляли, что существующая законодательно-нормативная база позволяет при необходимости объявлять действующие в России иностранные СМИ иностранными агентами или нежелательными организациями, российская сторона готова отвечать жестко и зеркально, если американская сторона не откажется от своих неприемлемых требований.

Одной из «зеркальных мер» может стать проверка Twitter на предмет локализации данных российских пользователей с законом раньше середины 2018 года — об этом ранее заявлял глава Роскомнадзор Александр Жаров.

Как видим, власти России в отношении «зеркальных мер» показывают всеобщее единодушие.

В октябре текущего года в Палате представителей США началось обсуждение законопроекта об изменении требований к регистрации иностранных агентов. По нему Минюст сможет через суд преследовать организации, которые незаконными методами пытаются влиять на политические процессы в США. В России в ответ началось обсуждение признания американских СМИ иностранными агентами либо включения их в список нежелательных организаций.

Сложившаяся напряжённость между Россией и США связана с возможным вмешательством властей РФ в выборы Президента Соединённых Штатов в прошлом году. Выяснилось, что в преддверие выборов было опубликовано большое количество рекламных объявлений и сообщений, проплаченных и размещённых из России. Большинство из них касалось поддержки Трампа, а также разжигали расовую, межнациональную и межконфессиональную рознь.

Согласно исследованию американских IT-гигантов, миллионы американцев напрямую получали контент с аккаунтов, прокремлёвской российской группы «Агентство интернет-исследований», которую ещё называют «фабрикой троллей», «ольгинцами» и т.п. По данным американского разведывательного сообщества, участие во влиянии на выборы приняли также российские телекомпания RT и агентство Sputnik, которым Twitter запретил публиковать любые рекламные посты.

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