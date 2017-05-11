11.05.2017
«Идеальная совокупность преступлений» ловца покемонов вылилась ему в 3,5 года условно
Сегодня в Верх-Исетском районном суде блогера Руслана Соколовского признали виновным по ст.282, ст.148, ст.138.1 УК РФ условно

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Видеоблогер из Екатеринбурга Руслан Соколовский, ловивший покемонов в православном храме, осуждён на 3,5 года условно по «экстремитской», «оскорбляющей чувства верующих» и «шпионско-гаджетовой» статьям с подпиской о невыезде.

В том, что приговор будет обвинительным, адвокат Соколовского Алексей Бушмаков понял уже в начале чтения судьёй Екатериной Шопоняк, вынесшей с 2010 по 2013 года 55 обвинительных приговоров, когда она употребила в приговоре слово «совершил»:

«Приговор обвинительный, так как судья читает: «совершил»».

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Прямая трансляция велась из здания суда и транслировалась в YouTube:

В августе 2016 года блогер Руслан Соколовский разместил на своем канале на YouTube видео, где он играет в приложение Pokemon GO во время службы в Храме-на-Крови в Екатеринбурге, построенном на месте расстрела царской семьи, которая была канонизирована Русской православной церковью (РПЦ). Ролик сопровождался нецензурной лексикой, а также критикой религии. Видеоролик вызвал общественный резонанс, собрав полмиллиона просмотров.

Дело Соколовского получило большой общественный резонанс. Общественный центр «Мемориал» признал видеоблогера политзаключенным.

В поддержку Соколовского высказывались многие известные блогеры, а также общественные деятели, в частности — мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман. Кроме того, защитой были представлены альтернативные заключения экспертов, но они были признаны судом «формальными».

Формулировки, которые использовала судья Шопоняк, порой вызывают удивление, поскольку больше присущи для суда скорее не светского, а клерикального государства.

И в целом сохранялось ощущение заинтересованности суда в обвинительном приговоре:

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