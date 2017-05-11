«Идеальная совокупность преступлений» ловца покемонов вылилась ему в 3,5 года условно

Видеоблогер из Екатеринбурга Руслан Соколовский, ловивший покемонов в православном храме, осуждён на 3,5 года условно по «экстремитской», «оскорбляющей чувства верующих» и «шпионско-гаджетовой» статьям с подпиской о невыезде.

В том, что приговор будет обвинительным, адвокат Соколовского Алексей Бушмаков понял уже в начале чтения судьёй Екатериной Шопоняк, вынесшей с 2010 по 2013 года 55 обвинительных приговоров, когда она употребила в приговоре слово «совершил»:

«Приговор обвинительный, так как судья читает: «совершил»».

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Прямая трансляция велась из здания суда и транслировалась в YouTube:

В августе 2016 года блогер Руслан Соколовский разместил на своем канале на YouTube видео, где он играет в приложение Pokemon GO во время службы в Храме-на-Крови в Екатеринбурге, построенном на месте расстрела царской семьи, которая была канонизирована Русской православной церковью (РПЦ). Ролик сопровождался нецензурной лексикой, а также критикой религии. Видеоролик вызвал общественный резонанс, собрав полмиллиона просмотров.

Дело Соколовского получило большой общественный резонанс. Общественный центр «Мемориал» признал видеоблогера политзаключенным.

В поддержку Соколовского высказывались многие известные блогеры, а также общественные деятели, в частности — мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман. Кроме того, защитой были представлены альтернативные заключения экспертов, но они были признаны судом «формальными».

Формулировки, которые использовала судья Шопоняк, порой вызывают удивление, поскольку больше присущи для суда скорее не светского, а клерикального государства.

„Соколовский формирует мнение, что в России царит мракобесие и произвол“

Добавим: но суд показал, что это наглая ложьhttps://t.co/b35ldon5P6 — Znak.com (@znak_com) May 11, 2017

Иисус слушает приговор Соколовскому. Фото из зала суда pic.twitter.com/ZSMeSlx2on — Дядюшка Шу (@Shulz) May 11, 2017

Напомню, что оперу "Иисус Христос Суперзвезда" в СССР запрещали за религ.пропаганду, а в РФ — за оскорбление чувств верующих. Те же люди. — водка и мельдоний (@treugolny_hui) May 11, 2017

И в целом сохранялось ощущение заинтересованности суда в обвинительном приговоре:

Из реального текста приговора: «Высказывания о том, что Соколовского судят за игру в храме, являются неправильными» — Meduza (@meduzaproject) May 11, 2017

Но быстро, конечно, скатывается. В феврале 2013 следователи ходили ко мне домой с распечатками БОГОХУЛЬНЫХ статей Лурка, — и ничего. — David Homak (@aalien) May 11, 2017

Судья: мнение свидетелей ничего не значит! Неловкий момент, когда даже свидетели обвинения выступили слишком мягкоhttps://t.co/b35ldon5P6 — Znak.com (@znak_com) May 11, 2017

За отрицание существования Христа и Мухаммеда у нас дают условно. Пока. pic.twitter.com/NPIlSl3V7m — Усы Пескова (@Sandy_mustache) May 11, 2017

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