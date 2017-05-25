Анонимные петербуржцы хотят провести референдум о запрете анонимности в Сети

Группа граждан планирует провести в Петербурге референдум по ограничению анонимности в интернете. В Горизбиркоме подтвердили получение соответствующего ходатайства.

На голосование планируется вынести следующий вопрос: «Считаете ли вы необходимым обязать граждан, использующих сеть интернет на территории Санкт-Петербурга, удостоверять свою личность в порядке, предусмотренном законом?».

Дальнейшая процедура многоступенчатая: горизбирком готовит заключение о возможности удовлетворения ходатайства и направляет его в городское Законодательное собрание. Если гордума одобрит документ, инициаторам референдума нужно будет собрать подписи двух и более процентов жителей города. В их распоряжении будет тридцать дней. После этого можно назначать дату проведения референдума.

Согласно имеющейся информации, заключение горизбиркома будет положительным. Инициаторам нужны подписи примерно 76 тысяч горожан.

Напомним, власти уже подавали обществу сигналы о своих намерениях свести анонимность в Интернете на «нет». Так, в первой половине мая этого года Президентом России Владимиром Путиным была утверждена стратегия развития информационного общества на 2017-2030 годы, которая, в частности, предлагает принять меры, которые исключат анонимность пользователей в интернете, их «безответственность и безнаказанность». Вместо этого документ предписывает создать систему, которая «гарантирует конфиденциальность и личную безопасность пользователей, конфиденциальность их информации».

Также недавно в Госдуму был внесён законопроект об обязательной идентификации пользователей мессенджеров с помощью номера мобильного телефона на основании договора между мессенджером и сотовым оператором.

Поэтому инициатива неназванных жителей Петербурга вполне соответствует актуальным веяниям в политическом поле страны.

.



.

Читайте также:

Законопроект о запрете анонимности пользователей мессенджеров внесён в Госдуму

🔓

Информационное общество строгого режима

🔓

Интернет должен быть разрушен! Власти против отсрочки вступления в силу «пакета Яровой»

🔓

В ООН заступились за порно и анонимность

🔓

Герман Клименко пророчит неизбежную деанонимизацию пользователей интернета

.