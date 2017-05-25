Один из основателей Twitter сожалеет, что его творение помогло Трампу стать президентом

«Парень из Сан-Франциско, который открыл ящик Пандоры», — пишет про основателя Twitter и Blogger Эвана Уильямса The New York Times. До его появления у людей было мало возможностей, чтобы выплеснуть своё безумие, выразить переполняющие их эмоции — разве что только написать письмо в газету или рассказать соседям. Но творение Уильямса «освободило» их, предоставив инструменты обращения к миру. История коммуникационных технологий показывает нам, что это изобретение сродни печатного станка Гутенберга, запустившего неостановимый процесс книгопечатания.

Но сейчас 2017 год, и на вопрос «Как дела, мистер Уильямс?», он отвечает: «Я думаю, что интернет сломан». Хотя на самом деле он думает так уже на протяжении нескольких лет.

Люди используют Facebook для демонстрации самоубийств, избиений и убийств в режиме реального времени. Twitter — это улей троллинга и оскорблений, которые, похоже, никогда не прекратятся. Фальшивые новости, созданные как для идеологии, так и для прибыли, разрастаются по всей сети. Четыре из десяти взрослых интернет-пользователей сообщили в исследовании Pew, что они подвергались преследованиям в Интернете. И это было до предвыборной кампании в прошлом году.

«Я думал, что, когда каждый сможет свободно говорить и обмениваться информацией и идеями, мир автоматически станет лучше, — говорит г-н Уильямс. — Я был не прав».

Предприниматель из Силиконовой долины впервые обратил внимание на бум dot-com для разработки программного обеспечения, которое позволило пользователям легко настроить веб-сайт для трансляции своих мыслей: блоггинга. К тому времени, когда Google купил его компанию в 2003 году, ее использовали насчитывали более миллиона человек.

Затем появился Twitter, что было не его идеей, а его компанией. Он остается крупнейшим частным акционером и членом правления.

После славы и богатства приходят сожаления. Проблема с интернетом, по словам мистера Уильямса, заключается в том, что он вознаграждает крайности. Скажем, вы едете по дороге и видите автокатастрофу. Конечно, смотри. Все смотрят. Интернет интерпретирует поведение так, словно все просят автокатастрофы, поэтому он пытается пичкать этим пользователей.

Г-н Уильямс, конечно, не единственный, кто пытается исправить этот беспорядок. Если он и другие не смогут найти пути продвижения вперед, если они не могут решить то, что он называет «архитектурой создания, распространения и монетизации контента в Интернете», это станет большой проблемой для будущих новостей и идей.

В течение пяти лет г-н Уильямс совершенствует коммуникационную платформу под названием «Medium». Его амбиции: определить новую модель для СМИ в мире, борющемся под тяжестью поддельного и бесполезного контента. Предполагается, что среда должна быть социальной и совместной, не вознаграждающей взломы.

Поскольку новости становятся более визуально ориентированными, сайт остается сосредоточенным на словах. Последнее воплощение Medium, представленное в конце марта, включало ежемесячную подписку в размере 5 долларов США для “премиум”-авторства. Реакция была не самой доброжелательной. «Ev Williams потерял свой проклятый разум», — гласил заголовок в онлайн-издании The Next Web.

По мнению критиков «Medium», это платформа не для современных пользователей, и «никто бы не финансировал это, если бы не Эв Уильямс», утверждает консультант по медиатехнологиям Билл Розенблатт.

Несколько лет назад Twitter рассматривался как инструмент освобождения. По мнению некоторых, это способствовало арабским весенним восстаниям на Ближнем Востоке. Twitter, как и сам интернет, ставил тиранию на короткий поводок.

Затем история платформы приобретает более мрачные очертания, так как на ней стал разрастаться троллинг.

Президент Трамп сказал, что, по его мнению, Твиттер «посадил» его в Белый дом. Недавно мистер Уильямс впервые услышал это высказывание президента. Некоторое время он обдумывал это, сидя в своем офисе Medium, что примечательно только тем, что у него не было письменного стола.

«Это очень плохо, что Твиттер сыграл свою роль в этом, — смог он вымолвить. — Если это правда, что он не стал бы президентом, если б не твиттер, то да — я сожалею».

Белый дом не ответил на просьбу прокомментировать реплику г-на Уильямса.

Medium и Деньги:

Писатели мечтают о читателях и, как правило, о деньгах. Читатели хотят, чтобы их развлекали, инструктировали или возмущали. Издателям нужны доходы и прибыль. Тем не менее, никто не придумал устраивающий всех, устойчивый способ использования Интернета, который бы нравился обеим сторонам.

«Теперь, когда мы делимся информацией практически без усилий, как мы увеличиваем глубину понимания, а также создаем равное игровое поле, которое поощряет идеи, которые приходят откуда угодно?» — написал Уильямс в манифесте «Medium-2012».

Деньгами, конечно.

Вначале у Medium был редакционный персонал, который искал писателей и скромно вознаграждал их за их вклад, как традиционный журнал.

«Поначалу Medium был группой писателей, которые носились в привычном ритме, и вы могли получить $ 50 за эссе с кровоточащими сердцами и наладить отношения с писателями и редакторами», — говорит одна из редакторов Medium Эбби Норман.

Но по мере того, как Medium становился все более популярным среди писателей, он стремился, чтобы его услышали сквозь шум, и изо всех сил пытался найти людей, которых сам хотела бы читать на сайте.

Medium должен был развивать свой бизнес вокруг рекламы, которая платила бы за таких писателей, как госпожа Норман, и сделала сайт жизнеспособным. Затем сайт резко сдал позиции и уволил треть персонала — около 45 человек. Реклама внезапно стала не решением, а злодеем.

«Ad-driven системы могут только вознаграждать внимание, — говорит г-н Уильямс. — Они не могут вознаградить правильный ответ. Платные системы могут. Они могут вознаграждать ценность. Неизбежное решение: людям придется платить за качественный контент».

Мистер Уильямс поздно пришёл к такому решению. Остальные СМИ поняли это давно.

Подписки становятся более жизнеспособными в Интернете в течение последних пяти лет, опровергая давнее мнение о том, что никто не будет платить за написанное в Интернете. С момента избрания г-на Трампа количество некоторых публикаций значительно увеличились.

Medium отказывается сообщать, сколько подписчиков у него есть, заявив, что его усилия по-прежнему неформальны. В любом случае, это не будет онлайн-журнал. Г-ну Уильямсу не нравится утверждение, что Medium должен рассматриваться как традиционное издательство, выкладывающее, редактирующее и созданющее материал.

Вместо этого он предложил модель книжного магазина. Книжные магазины не собирают материалы, но они курируют и продают его. «Пишите все, что хотите, и мы будем платить вам на основе определенных условий, — говорит мистер Уильямс. — Кто в этом случае издатель — я или ты?»

Как Medium пытается искать себя, точно так же старые коммуникационные платформы — Google, Facebook, Twitter — пытаются справиться с неожиданно появившейся в них токсичностью.

Facebook нанимает тысячи людей для мониторинга своей Facebook Live. Twitter может похвастаться тем, что в последнее время на платформе стало меньше сообщений о притеснениях, что может считаться прогрессом.

«Я думаю, мы все исправим», — говорит мистер Уильямс. Только не задерживайте дыхание. Он говорит, что работа только началась, утверждая, что «двадцать лет — не очень долгий срок для того, чтобы изменить общество».

Medium утверждает, что он преуспевает в показателях, о которых заботится. Компания утверждает, что число сообщений на сайте увеличилось в четыре раза в 2016 году и что в нем 60 миллионов уникальных читателей в месяц. Получив от инвесторов 130 миллионов долларов, в прошлом году компания оценивалась в 600 миллионов долларов.

Однако путь к значительным доходам кажется таким же неуловимым, как и прежде.

Г-н Уильямс с раздражением относится к тем, кто говорит, что превращение Medium в жизнь не просто сложно, но и невозможно. «Вот почему я это делаю, а они — нет», — говорит он.

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