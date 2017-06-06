Всех операторов связи внесут в специальный реестр

Минкомсвязь планирует до конца года создать реестр услуг связи. На едином интернет-портале будет собрана информация об операторах и оказываемых ими услугах — телефонной связи, доступе в интернет, радио- и телевещании. Зона покрытия каждого оператора будет отображена на карте. На сайте можно будет получить информацию о доступности услуги в конкретном доме. Новый проект обойдётся ведомству в 116 млн рублей.

Основное назначение системы — это мониторинг состояния коммуникационной инфраструктуры и услуг связи, контроль исполнения планов, в том числе устранения «цифрового неравенства».

В онлайн-реестр будут включены операторы телефонной, телеграфной, таксофонной, мобильной, спутниковой связей, эфирного, кабельного телевещания и радиовещания, а также интернет-провайдеры и поставщики онлайновых услуг. Операторы должны будут передавать в систему информацию о своей инфраструктуре с географическими координатами, данные об услугах связи, предоставляемых в разных регионах страны, и интернет-адреса (IP) своих сервисов. Согласно документации Минкомсвязи, система позволит определить регионы, где операторы связи являются монополистами или где те или иные услуги не предоставляются вовсе. Предусмотрена визуализация данных — можно будет посмотреть зоны присутствия операторов на карте.

Пользователь сможет создать учетную запись (личный кабинет) с помощью своего аккаунта на сайте госуслуг. Это позволит получить информацию о компаниях, предоставляющих нужную услугу в определенном месте, с точностью до дома. Будет возможность также уточнить состояние инфраструктуры связи по заданным координатам. Впоследствии планируется добавить информацию о тарифах всех операторов и интегрировать личные кабинеты пользователей с IТ-системами операторов. Это даст возможность оплатить и получить услугу.

Глава информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков предположил, что максимальная цена такого проекта — не более 20 млн рублей. «100 миллионов рублей — завышенная цена. Вся нужная информация уже должна быть у Минкомсвязи, нужно просто перенести базы данных на сайт», — прокомментировал Кусков. По его словам, пользователи и так получают всю информацию об услугах, поэтому кому нужен будет этот сайт — непонятно. Эксперт напомнил о другом проекте Минкомсвязи — «народной карте». Этот сервис дает возможность проверить качество связи сотовых операторов. По результатам исследований TelecomDaily, «народной картой» пользуется 1% населения.

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