Законопроект об ограничениях работы поисковиков и VPN экстренно готовят к 1 чтению в Госдуме

Проект закона №195446-7 о жёстком регулировании поисковиков и сервисов туннелирования и проксирования трафика с принуждением их к исполнению блокировок сайтов, проходит рассмотрение всех соответствующих комитетов в спешном порядке, словно его принятие — вопрос жизни и смерти. Инициатива депутатов Ющенко, Кудрявцева и Рыжака, продвигающих узколоббисткий документ авторства Медиа-коммуникационного союза (МКС), уже нашла поддержку в Правовом управлении и Комитете по информационной политике, информационным технологиям и связи Государственной думы РФ. Причём этот комитет ограничил сбор предложений 19-ым июня, тем самым умышленно приблизив время голосования за этот крайне вредный для отрасли законопроект.

Комитет по информполитике также направил в Совет Госдумы письмо, в котором просит назначить себя ответственным за проект ФЗ №195446-7 и «одновременно направить законопроект субъектам законодательной инициативы для подготовки и представления отзывов, предложений и замечаний». Соисполнителем в работе над законопроектом Комитет по информолитике просит назначить Комитет ГД по Безопасности и противодействию коррупцию.

Исходя из оперативно получаемых законопроектом от соответствующих инстанций столь быстрых и положительных ответов, можно утверждать, что проект ФЗ №195446-7 станет законом в достаточно короткий срок. Параллельно ему готовится законопроект №195449-7 о штрафах за предоставление информации о способах обхода блокировок, а также непосредственно самих услуг VPN и анонимайзеров, с помощью которых можно получить доступ к заблокированным российскими властями сайтам, авторами которого выступили всё те же депутаты Ющенко, Кудрявцев и Рыжак. Документ зарегистрирован на сайте Госдумы и направлен в Комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству. Предполагаем, что его также пропустят через все необходимые инстанции достаточно быстро, чтоб принять в одно время с «антиVPNовским» законопроектом.

Власти в тесной связке с монополистами на рынке связи торопятся как можно скорее претворить в жизнь ещё один бездарный закон, который не принесёт Рунету ничего, кроме проблем и лишней нервотрёпки честным российским сервисам, предоставляющим услуги VPN и анонимайзеров. Перекрыть доступ к средствам обхода блокировок власти не смогут от слова «никогда», также как и приручить анонимайзеры с помощью ещё одного вредного законопроекта, проходящего сейчас рассмотрение в Госдуме. Можно с уверенностью сказать, что этот состав парламента ещё более бездарный в технологическом плане, чем предыдущий, и ни господина Левина, ни парламентариев ничему печальный опыт госрегулирования Рунета не учит. Сейчас, когда сразу за всех легкомысленных законотворцев, методично закручивающих гайки в интернете, отдувается только Роскомнадзор, оказавшийся по сути один на один с проблемой сбоя в работе множества государственных и финансовых сервисов, вызванных не просто брешью, а огромным тоннелем в технологии блокировок, депутаты почему-то продолжают блистать безумием и штамповать законы, один другого глупее. Предупреждать их поставить свою работоспособность на паузу бесполезно — доказано печальным опытом борьбы против наиглупейшего «пакета Яровой».

РосКомСвобода не раз предупреждала, что введение в России интернет-цензуры ничего хорошего не принесёт. Противоречия, с которыми столкнулся сегодня Рунет, копились очень долго и не могли в один прекрасный момент не выплеснуться наружу, и здесь не нужно быть Нострадамусом, чтоб не понимать — начавшийся с 139-ФЗ наезд на свободу интернета в России потерпел крах, а проводимые в данный момент неуклюжие «интернет-реформы» только усугубят и без того непростую ситуацию, и в конце концов просто парализуют всю отрасль в стране. Пришло время откатить назад госрегулирование интернета до уровня 2012 года, а то и раньше.

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«Технически такие меры ведут к снижению эффективности российских поисковиков. Сначала их выдача была законодательно ограничена по закону о забвении, затем по закону о новостных агрегаторах, теперь появляются новые инструменты, затрудняющие их нормальную работу. Новые ограничения затруднят российским сервисам конкуренцию с иностранными, которые откажутся выполнять новые нормы. Продавливаемая силовиками и медиамонополистами идея белого интернета, где есть только разрешенные сайты, на которых ты полностью открыт для спецслужб, а выход за пределы разрешенной зоны чреват административной или уголовной ответственностью, – антиутопия, но движение в этом направлении может принести рунету и его пользователям много вреда. Тактически такого рода закручивание гаек в интернете – это даже неплохо для пользователей, поскольку повышает интернет-грамотность и навыки самоорганизации. Но стратегически это приносит серьезный вред, приучая граждан к несвободе и заставляя воспринимать ограничения как вариант нормы. Усилия по закрытию интернета малоэффективны (в азиатских странах попытки блокировать VPN, например, не особенно удались), но от этого не менее вредны». Артём Козлюк, руководитель общественной организации «РосКомСвобода» в интервью для «Ведомостей».

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