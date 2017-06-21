«Наша цель — не дискредитация Роскомнадзора, а выявление ошибок в системе блокировок»

Чиновники Минкомсвязи и Роскомнадзора должны быть привлечены к ответственности по трем статьям Уголовного кодекса (293, 285 и 306) – они не смогли предотвратить появление дыры в собственной системе блокировок, — считают Александр Литреев, Владислав Здольников и Александр Брусенцев. Соответствующее заявление они направили в Следственный комитет РФ (СКР).

Здольников – IT-консультант Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального и IT-директор Newcaster.tv, Литреев – основатель Студии Литреева, которая разрабатывает сайты и мобильные приложения.

«С конца мая 2017 года пользователи из разных регионов Российской Федерации испытывали проблемы с доступом к различным интернет-сервисам и сайтам, — указывают они в тексте заявления, отправленного на имя руководителя СКР Александра Бастрыкина, — На протяжении нескольких дней недоступными периодически оказывались мессенджеры Telegram и Blackberry Messenger, cайты СМИ Meduza.io, Lenta.ru, РБК, НТВ, Reg.ru, Tjournal.ru, социальные сети Вконтакте, Facebook, Одноклассники, Badoo, Pikabu, сервисы Яндекс и Mail.ru, официальный портал ОАО «Российские железные дороги», сервис бронирования отелей Booking.com, интернет-кинотеатр Ivi.ru и множество других».

Доступ к перечисленным ресурсам был заблокирован операторами связи, выполнявшими требования Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) ограничивать доступ к информации, запрещенной к распространению в Российской Федерации, несмотря на то, что их сетевые адреса в Реестры запрещенной информации не вносились, — также указывается в заявлении.

Напомним, в середине мая провайдеры стали получать от Роскомнадзор странные письма, в которых тот потребовал не блокировать ряд IP-адресов, относящихся к системе контроля блокировок «Ревизор». Как потом выяснилось, владелец заблокированного сайта ncsmedia.ru использовал уязвимость в системе блокировок Роскомнадзора и вписал в DNS своего ресурса, как раз подлежащего блокировке на территории РФ, IP-адреса технических сайтов системы «Ревизор», отчего сетевые адреса автоматически попали в базу данных, подлежащих блокировке, и работа системы в России оказалась частично парализована. После этого владелец другого заблокированного домена решил потроллить российское надзорное ведомство тем, что настроил CNAME (алиас) на vk.com, и ВКонтакте стал частично недоступен у провайдеров, после чего в реестр запрещённых IP хлынул настоящий «девятый вал» сетевых адресов государственных и мировых популярных сайтов — от портала РЖД до Facebook и Telegram. Роскомнадзор, видимо, пребывая в состоянии панической растерянности, не придумал ничего лучше, как разослать операторам списки сайтов, которые ни в коем случае нельзя блокировать, тем самым по сути нарушая закон, ради исполнения которого это ведомство, собственно, и было создано, поскольку ни в одной законе или подзаконном акте не прописано о «запрете блокировки».

С прессой всё это время Роскомнадзор старался не общаться, из ведомства приходили только скудные весточки то о новых письмах, то об отзыве старых, а также насмешившее многих провайдеров и пользователей интернета распоряжение смягчить цензуру до окончания «прямой линии» Президента РФ Путина.

Стоит заметить, это не единственная уязвимость в системе блокировок запрещённых на территории России сайтов. Поскольку согласно закону провайдеры имеют право сами выбирать метод блокировок, когда к ним приходит распоряжение Роскомнадзора приостановить деятельность того или иного ресурса на территории России, а в реестр выгружаются не только имена сайтов, но и IP, под блоком порой оказываются совершенно невиновные ни в чём сайты, единственная беда которых — это общий с противоправными сайтами IP-адрес, а также порочная система цензурирования Рунета малокомпетентными людьми.

Проблемы эти существуют уже давно, однако Роскомнадзор предпочитает либо игнорировать, либо ограничиваться отписками. Естественно, это когда-нибудь, но должно было сыграть с РКН злую шутку.

Однако ведомство, ни разу не признавшее за собой ошибок, накопившихся за время его существования в количестве достаточном для, например, отставки высшего руководства, а также реструктуризации и реформирования вместе с порочной практикой блокировок, решило свалить собственные проблемы на тех людей, которые их озвучили. Глава РКН Александр Жаров призвал вместо конкретных действий сделать очередную глупость, которая будет имитировать бурную деятельность — принять законопроект, позволяющий чиновникам самостоятельно определять способ блокировки запрещенных сайтов, который должны использовать операторы связи, а также попросил МВД провести расследование по факту ложных блокировок, обвинив в случившемся инциденте активистов Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального (ФБК) Александра Литреева и Владислава Здольникова. Кроме того, руководитель Роскомнадзора отказался признавать наличие дыр в системе блокировок, по сути наваяв вместо этого размытое оправдание:

«Отвечаю ответственно и уверенно: Роскомнадзор прекрасно осознает не только как работает система блокировок, но и как её нужно совершенствовать и развивать. Начну с темы «дыр» в едином реестре. Реестр является, по сути, списком адресов Интернет-ресурсов, содержащих запрещенную информацию. Он включает в себя адрес интернет-страницы (URL), доменное имя, и, наконец, место расположения ресурса в сети Интернет (IP-адрес). И вот тут появляются нюансы…»

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В перепалке, которую вместо признания собственных ошибок начал в СМИ Роскомнадзор, прозвучало весьма странное обвинение в том, что «…наиболее активны и даже агрессивны, по мнению эксперта [А.Мухина], оказались Александр Литреев и Владислав Здольников». «Насколько можно судить, главной задачей Литреева, Здольникова и их товарищей является дискредитация Роскомнадзора и его руководителя Александра Жарова в глазах профессионального сообщества и простой публики, не слишком разбирающейся в тонкостях информационного противоборства», — считает политолог Алексей Мухин.

То есть ведомство вместо того, чтобы исправлять собственные недоработки, пытается валить вину на кого угодно, только не на себя, да ещё и привлекая к этому центральные издания и каких-то непонятных политологов (видимо, для весомости). Поэтому вполне обоснованным выглядит ответ Александра Литреева:

«Кто-то уже начал искать в моих действиях руку Госдепа, Навального, Барака Обамы, иллюминатов и сионистов. «Политологу» Мухину с сайта Аргументов и Фактов хочу ответить:

Нет, наша цель — вовсе не дискредитировать Александра Жарова и Роскомнадзора. Они сами замечательно с этим справляются. Моя основная и единственная цель — добиться исправления существующих ошибок. Это нормальная практика в мире. Сначала об уязвимости предупреждают, а уже потом, через некоторое время, если проблему не устраняют, выносят информацию о ней в паблик».

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По словам активиста, он никак не причастен к блокировкам популярных интернет-сервисов, а лишь сообщил об уязвимости, которую Минкомсвязь и Роскомнадзор скрывали от всех (минимум) с февраля 2017 года. На руках у него имеется письмо министерства мелкому интернет-провайдеру, в котором озвучивается обозначенная выше проблема, но по факту Роскомнадзор никак не устранял её, и, по мнению Литреева, это проявление халатности. «Более того, — продолжает активист, — зная о проблеме и не предпринимая никаких видимых мер по её устранению, Роскомнадзор, по-видимому, решил переложить всё с больной головы на здоровую. И судя по всему, совершил ложный донос в МВД».

В связи с этим он и принял решение дать «симметричный ответ», написав вместе с международной правозащитной группой «Агора» заявление председателю Следственного комитета РФ Бастрыкину А.И. на Роскомнадзор по следующим статьям УК РФ:

ст. 293 УК РФ «Халатность»

ст. 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями»

ст. 306 УК РФ «Заведомо ложный донос»

Литреев намерен «добиваться отставки главного виновника и полного разбирательства», а от РКН ждёт извинений. К этому заявлению, как сообщают СМИ, присоединились также Владислав Здольников и Александр Брусенцев.

По мнению РосКомСвободы, отставкой или зашиванием дыр в наметившихся брешах проблемы не решить, поскольку она системная. Сама по себе практика создания «блэк-листов», цензурирования интернета порочна, и рано или поздно будут возникать другие проблемы и дыры, поскольку это уже не проблема чисто техническая или правовая. Цензурированием интернета недальновидные чиновники, политики и некоторые ангажированные бизнесмены пытаются бороться с реальностью, с новыми технологиями, а также естественным желанием человека — узнавать новости и пользоваться благами цивилизации без всяких преград. Проблема решится только с полной отменой или значительным реформированием законодательства РФ в сфере ограничения информации и сетевых коммуникаций граждан. Иначе Россию могут ждать проблемы существенно похлеще тех, которые всколыхнули Сеть пару недель назад.

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