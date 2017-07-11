Кабинет министров РФ не одобряет переноса на 2023 год «пакета Яровой», — Дворкович

По словам вице-премьера РФ Аркадия Дворковича, правительство выступает против переноса на 2023 год вступления в силу пакета антитеррористических законов авторства депутата Ирины Яровой и сенатора Виктора Озерова. Пакет «антитеррористических» законов, подписанный президентом РФ в июле 2016 года, обязывает операторов связи и интернет-компании до полугода хранить информацию о содержании разговоров и переписки пользователей, включая фото-, видео- и звуковые файлы, чтобы предоставлять их по запросу спецслужб. Норма о хранении пользовательского трафика вступает в силу с 1 июля 2018 года.

Дворкович вместо переноса сроков исполнения операторами требований, которые многие эксперты и отраслевики (в том числе и глава Ростеха Чемезов), считают нереальными, предлагает воплощать их в жизнь поэтапно:

«Нужно поэтапно вводить — в этом ни у кого сомнений нет. Есть общее согласованное мнение правительства, что нужно поэтапно, начиная с 1 июля 2018 года, вводить определенные требования [«пакета Яровой»]. Законопроект [видимо, имеется в виду инициатива сенатора Белякова и депутата Шеина] относил дату начала реализации норм на 2023 год. Позиция правительства: не нужно относить начало реализации этих требований, а вводить их поэтапно. Моя предварительная оценка — нужны изменения в закон. Небольшие, буквально две строчки, что правительству будет дано право определить некие этапы введения тех или иных требований относительно операторов связи, что позволит минимизировать ближайшие инвестиции и соответственно не допустить избыточного роста тарифов (на услуги связи)».

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Напомним, затраты на внедрение операторами связи и провайдерами «пакета Яровой» экспертами оцениваются в 10, а то и выше триллионов рублей. Власти долгое время не желали признавать факт столь высокой цены, которую россиянам придётся заплатить в виде ростов тарифов на связь, но в середине апреля текущего года ФСБ вынуждена была озвучить достаточно пугающую цифру — 4,5 триллиона рублей, которая вряд ли уменьшится, если не внести достаточно радикальных поправок в этот невыполнимый закон о тотальной слежке. Это напрямую подтвердил на церемонии открытия «Летнего кампуса РАНХИГС-2017» глава Минкомсвязи Николай Никифоров, заявивший, что выполнение пакета антитеррористических законов отразится на расходах сотовых операторов. Вместе с тем он отказался констатировать прямое влияние пакета законов в части, касающейся хранения данных, на развитие в России цифровой экономики.

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