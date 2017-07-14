Введение цензуры для соцсетей депутаты обсудят уже в июле

По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, законопроекты № 223849-7 (регулирует деятельность «операторов социальных сетей») и № 223871-7 (о штрафах за неисполнение соцсетями требований первого законопроекта) могут быть рассмотрены парламентом уже на следующей неделе. Володин уточнил, что законопроект «О соцсетях» находится в короткой рассылке до 18 июля, и если будет заключение от правительства и государственно-правового управления администрации президента, его можно будет рассмотреть в первом чтении на одном из двух последних заседаний весенней сессии. Сессия заканчивается 21 июля.

Напомним, в Госдуму законопроект внесли единороссы Андрей Альшевских и Сергей Боярский. Документ обязывает соцсети и мессенджеры с аудиторией более 2 миллионов человек открыть представительства в России. Помимо этого соцсети и мессенджеры должны будут в течение суток по жалобам пользователей удалять противозаконную, «недостоверную» и «порочащую» информацию. Боярский в беседе с журналистами заявил, что закон не задумывался против мессенджеров, поэтому их могут исключить из текста в ходе обсуждения.

Кроме того, оператора соцсети предлагают обязать хранить в течение трех месяцев удаленную информацию, но копии записи, размещенные другими пользователями, удалять. Помимо этого, предлагается составлять ежеквартальный отчет о проделанной работе и публиковать его.

Глава комитета ГД по информполитике Леонид Левин сказал, что концептуально поддерживает данный законопроект. По его мнению, депутаты «подняли важную проблему саморегулирования соцсетей». Левин добавил, что речь идет не о какой-то частной инициативе депутатов, а о попытке использовать уже те направления законодательства ЕС, которые принимаются в ведущих странах, в частности, в Германии.

Комитет по безопасности, который является комитетом-соисполнителем, в целом уже поддержал законопроект.

Судя по всему, прогнозы о том, что нынешнее лето в законотворческом плане выдастся не менее горячим, чем прошлое, как, впрочем, и состав этой Госдумы оказался ещё более падким на принятие репрессивных и абсурдных законов, чем прошлый.

Напомним, недавно комитет ГД по инфополитике рекомендовал также до конца июля во втором чтении рассмотреть законопроекты о регулировании мессенджеров и запрете обхода блокировок — эти инициативы находятся на особом контроле ФСБ.

"Это очередная инициатива депутатов, живущих в Зазеркалье, в собственном мире, и имеющих собственное понимание… https://t.co/tWZIJxO5Lb — РосКомСвобода (@RuBlackListNET) 14 липня 2017 р.

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