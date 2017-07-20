Библиотеки против «вшивания» в сетевые стандарты жёсткой защиты контента

Библиотекари обращают внимание Консорциума всемирной сети на то, какое негативное влияние окажет новый стандарт Encrypted Media Extensions (EME) на работу библиотек и архивов.

Недавно W3C утвердил совместимый с HTML5 стандарт технических средств защиты авторских прав DRM, несмотря на протесты интернет-правозащитников. Стандарт получил название Encrypted Media Extensions (EME). Технология, разрабатывавшаяся на протяжении последних пяти лет, позволяет системам DRM работать с браузерами напрямую, без использования громоздких подключаемых модулей. Правозащитная организация Фонд электронных рубежей (EFF) выразила обеспокоенность, что новая технология передаёт слишком много власти в руки разработчиков браузеров и провайдеров контента:

«Это очень плохая идея — сделать технологию, которая трактует владельца компьютера как противника, которого нужно контролировать, и DRM нарушает справедливость копирайта, не позволяя реализовать права, которые вам делегирует закон при официальной покупке произведения, защищённого авторским правом».

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«Спецификация EME, использующая преимущества платформы Веб, остаётся лучшим вариантом для пользователей, чем другие платформы, в том числе по соображениям безопасности, приватности и доступности, — заявил сэр Тим Бернерс-Ли (Tim Berners-Lee), занимающий пост директора W3C. — Несмотря на то, что для будущего платформы Веб, возможно, потребуется дополнительная работа в некоторых областях, Консорциума считает уместным предоставить EME статус W3C Recommendation».

По мнению разработчиков, соединения HTML5 с EME, это, по крайней мере, позволит распрощаться, раз и навсегда, с Adobe Flash и Microsoft Silverlight.

Однако в борьбу с DRM теперь вступили библиотекари:

«Несмотря на высокий потенциал таких технологических мер защиты, IFLA всё же видит существенный недостаток нового стандарта в том, что цифровой контент станет недоступен для законного использования.

…Меры технологической защиты при решении проблем незаконного использования контента часто могут служить препятствием для библиотек и их пользователей при добросовестном и честном использовании произведений. Это может повлиять на такие процессы, как сохранение материалов и межбиблиотечный документооборот».

Проблемы IFLA — типичный пример некорректного действия «цифровых замков» (иногда называемых «цифровыми правами» или просто DRM): согласно закону США «Об авторском праве в цифровую эпоху» (DMCA) и аналогичным законам об авторском праве во многих других странах, эти блокировки обходить запрещено, также как предоставлять другим средства для этого. Такое положение дел готовит библиотекарям юридическую западню, когда они столкнутся с DRM в ходе работы, не говоря уже о преподавателях, историках, исследователях в вопросах безопасности, журналистах и любых других пользователях, которые работают с защищённым авторским правом материалом на законных основаниях.

Конечно, W3C не имеет права менять законодательство об авторском праве, но он должен учитывать последствия действия соответствующих законов в своих политических решениях».

EFF присоединяется к заявлению IFLA, и в данный момент находится в процессе рассмотрения спорного решения W3C.

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