Суд перевёл Дмитрия Богатова из СИЗО под домашний арест

Пресненский районный суд города Москвы по ходатайству следователей изменил Богатову меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест, но с запретом на интернет и мобильную связь. По словам адвоката Алексея Тепцова, это было связано с состоянием здоровья Богатова. На суде следователь также заявил, что в деле нет прямых потерпевших и свидетелей.

Богатова отпустили под домашний арест. Маленькая победа! — Sarkis Darbinyan (@sardarbinyan) July 24, 2017

О том, что такое ходатайство готовится, недавно сообщал ведущий юрист РосКомСвободы и адвокат математика Саркис Дарбинян. Напомним, Дмитрий Богатов был задержан в апреле месяце этого года по обвинению к призывам к беспорядкам и терроризму. Причиной тому стало то, что Богатов, являясь энтузиастом Tor, размещал у себя на домашнем компьютере выходной узел этой анонимной сети. Компьютер математика использовался при этом как своеобразный шлюз и наиболее уязвимая часть цепи. С его помощью пользователи TORа могли в том числе и через IP-адрес Богатова попасть в интернет. Из-за того, что один из провокационных комментариев анонимного пользователя под ником «Айрат Баширов» оказался выложен под IP-адресом московского математика, подозрения властей пали на Дмитрия.

Требует домашнего ареста с запретом на мобильную связь и интернет. Это плохо, но лучше, чем СИЗО https://t.co/CyK5JxKjuN — #FreeBogatov (@freeBogatov) July 24, 2017

Хотя по своей сути IP не является доказательством реального адреса человека, как и совсем не обязательно его идентифицирует его личность в Сети, Дмитрий был арестован и всё это время находился под стражей — все ранее поданные ходатайства и апелляции адвокатов отклонялись, а суд продлевал арест на несколько месяцев, поэтому Богатов в общей сложности провёл за решёткой почти четыре месяца. Тем более, у Богатова было алиби, которое следователи и суд, к сожалению, в тот момент не сочли существенными.

Интернет-активисты провели расследование, с помощью которого было установлено, что Богатов никак не мог быть вышеупомянутым «Айратом Башировым», писавшим провокационные комментарии на форуме sysadmins. Также на связь с журналистами вышел человек, ранее писавший под этим псевдонимом, который взяли на себя вину за вышеупомянутые комментарии, однако и это никак не сказалось ни на настроениях следователей, ни на предыдущих решениях суда.

Как бы там ни было, сам по себе переход Дмитрия к лучшим условиям содержания уже неплох, но защита в любом случае будет добиваться его полного оправдания.

Диму выпустили из СИЗО под домашний арест!

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Это первый шаг — впереди свобода и справедливость!#FreeBogatov pic.twitter.com/wrH53bEEMl — #FreeBogatov (@freeBogatov) July 24, 2017

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