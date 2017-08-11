«Цифровая экономика» проходит антикоррупционную экспертизу

Министерство связи и массовых коммуникаций России выложило на независимую антикоррупционную экспертизу проект постановления Правительства, цель которого — создание системы управления государственной программой «Цифровая экономика», которую в конце июля этого года подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев.

Сразу хотелось бы поблагодарить разработчиков документа за его стильный и очень удобный дизайн и проявленное уважение к тем, кто будет стараться вникнуть в суть предлагаемых новых норм:

Касаемо же непосредственно проекта постановления, то оно утверждает порядок подготовки и изменения мероприятий по выполнению программы «Цифровая экономика», устанавливает органом, ответственным за реализацию основных её направлений Минкомсвязь.

Порядок подготовки и изменения планов мероприятий по выполнению Программы устанавливает процедуры разработки и изменения планов, которые формируются с использованием методологии, утверждаемой специально созданной автономной некоммерческой организацией (АНО).

Участниками разработки и изменения планов мероприятий являются:

а) Подкомиссия;

б) АНО;

в) экспертные центры компетенции по направлениям реализации планов мероприятий программы «Цифровая экономика» (далее — центры компетенции), составы которых определяются из числа представителей бизнес-сообщества на площадке автономной некоммерческой организации;

г) федеральные органы исполнительной власти, ответственные за реализацию направлений Программы;

д) заинтересованные федеральные органы государственной власти, органы власти субъектов Российской Федерации, учреждения и организации.

В документе также сказано:

«Разработка проектов планов мероприятий осуществляется центрами компетенции на основании предложений заинтересованных органов власти, организаций и представителей бизнес-сообщества по итогам проведения исследования по методологии форсайта и (или) иных экспертно-аналитических мероприятий центрами компетенции при участии представителей указанных организаций и заинтересованных федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации.

Разработанный проект плана мероприятий с пояснительной запиской направляется в АНО.

АНО в срок, не превышающий 10 календарных дней со дня поступления проекта плана мероприятий проводит его экспертизу, в том числе организовывает обсуждение указанного проекта плана мероприятий с заинтересованными органами власти и организациями и готовит соответствующее заключение, после чего проект плана мероприятий с заключением направляется на согласование в ответственный федеральный орган исполнительной власти».

Также документ регламентирует процедуру дальнейшего взаимодействие в принятии решений по проектам плана мероприятий между АНО, подкомиссией и соответствующими ведомствами и федеральными органами.

Для отбора проектов «Цифровой экономики» разработано Положение «О разработке, отборе, реализации и мониторинге проектов в целях реализации планов мероприятий программы», которое регламентирует весь вышеозначенный процесс, а также описывает требования к проектами и сроки принятия решений АНО, центром компетенции, федеральным органом исполнительной власти или органом власти субъектов РФ. «Одобрение подкомиссией проекта «Цифровой экономики» по итогам рассмотрения представленных АНО материалов о проекте является основанием для начала его реализации», — указывают авторы документа.

В систему управления реализацией программы «Цифровая экономика» входят следующие органы и организации:

Рабочая группа Экономического совета при Президенте Российской Федерации;

Правительственная комиссия по использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности;

Подкомиссия по цифровой экономике Правительственной комиссии по использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности;

Автономная некоммерческая организация;

Ответственные по направлениям программы федеральные органы исполнительной власти;

Экспертные центры компетенции по направлениям реализации планов мероприятий программы «Цифровая экономика».

Проект постановления также описывает задачи всех вышеперечисленных организаций в системе управления реализацией Программы.

Программа «Цифровая экономика», написанная Минкомсвязи по поручению Президента России Владимира Путина, прошла значительные изменения после утверждения правительством. В числе прочего был изменен раздел «Кадры и образование», посвященный обучению населения компетенциям в сфере цифровой экономики.

Финальный вариант программы предполагает, что в начале 2018 г. будет выбрана организация, на базе которой из представителей бизнеса, образования и органов власти будет действовать рабочая группа по формированию модели компетенций цифровой экономики. Пилотное внедрение этой модели произойдет в IV квартале 2020 г.

Параллельно будет определена организация, отвечающая за выбор операторов по аттестации граждан по отдельным компетенциями из перечня, разработанного в рамках модели компетенций. Механизм независимой аттестации компетенций будет разработан до конца 2019 г. Также на конкурсной основе будут запущены интернет-сервисы, в том числе бесплатные, по самооценке гражданами своих компетенций.

Под потребности «Цифровой экономики» будет перестроено и образование. Для выпускников и учащихся системы общего, профессионального и дополнительного образования для всех специальностей будут выработаны требования к сформированности базовых компетенций цифровой экономики. Вместе с ними под компетенции в области цифровой экономики будут изменены федеральные государственные образовательные стандарты для всех уровней образования.

Для преподавания раздела «Технологии» будет разработан отдельный правовой режим, предусматривающий непрерывное обновление с учетом компетенций цифровой экономики. На основе атласа новых профессий будет разработана система рекомендация для профориентации обучающихся. А для быстрого освоения компетенций цифровой экономики к концу 2020 г. будет развернута система «элитного» профессионального образования.

Высокотехнологические компании будут участвовать в формировании стратегий развития организация профессионального образования, а сотрудники ИТ-компаний на «комфортных условиях» будут привлекаться для преподавания информационных технологий. Для поддержки перспективных образовательных проектов цифровой экономики на условиях частно-государственного партнерства будет запущен венчурный фонд. Будут создана и система повышения цифровой грамотности для представителей старшего поколения.

Авторы программы считают важным стимулировать граждан осваивать базовые компетенции цифровой экономики. С этой целью до конца 2020 г. будет сформирована государственная система индивидуальных цифровых ваучеров, предназначенных для обучения детей и взрослых.

Для сотрудников научно-исследовательских организаций и вузов до конца 2019 г. будут сформированы критерии предоставления творческого отпуска, исходя из количества имеющихся у них публикаций и опыта преподавания. Данный отпуск будет использоваться для поддержания двухстороннего обмена с компаниями, работающими в области цифровой экономики (sabbatical).

К 2021 г. весь преподавательский состав образовательных организаций пройдет переподготовку для преподавания компетенций цифровой экономики. К 2024 г. вся государственная итоговая аттестация будет проходить с использованием цифровых информационных технологий. К тому моменту система профессионального образования выпустит 800 тыс. специалистов с базовыми компетенциями в области цифровой экономики, количество выпускников вузов по ИТ-специальностям составит 120 тыс., а переобучение в рамках дополнительного образования пройдет 1 млн человек.

С зарубежными соотечественниками, владеющими компетенциями в области цифровой экономики, будут налажены связи. Также для специалистов в области цифровой экономики, хорошо владеющими русским языком, будет разработана специальная «карта» с правом въезда и работы в Россию.

Кроме того, для иностранных студентов и специалистов, желающих работать в России, будет создана система грантов и стипендий. Кроме того, российские специалисты будут проходить обучение за рубежом по 10 отобранным «сквозным» направлениям цифровой экономики с последующим возвращением в страну — до конца 2024 г. число таких специалистов составит 500.

Программа, как видим, настолько масштабная, что затрагивает практически все сферы жизни, начиная с образования. Правда, кроме наполеоновских планов «зашифровать всё», напомним, в программу вписано создание системы блокировки и фильтрации так называемой «противоправной информации», и именно этот пункт вызвал в интернет-сообществе наибольшее количество вопросов. Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Игорь Лебедев вообще раскритиковал госпрограмму «Цифровая экономика», назвав её «цензурой во всей советской красе» и сравнив Роскомнадзор с советским Главлитом. Он также утверждает, что запреты ничего не дадут, а наоборот — поставят Россию перед опасностью революций, перед которыми институт государства будет уже бессилен.

Независимая антикоррупционная экспертиза данного проекта постановления Правительства РФ продлится до 15 августа 2017 года — в ней могут принимать участие только аккредитованные Минюстом России независимые антикоррупционные эксперты.

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