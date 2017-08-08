Вице-спикер Госдумы сравнил идею предфильтрации трафика с цензурой времён СССР

Как уже сообщалось ранее, в России к 2020 году появится новая система фильтрации интернет-трафика, которая должна «защитить детей от негативного и опасного контента». Она включена в программу «Цифровая экономика» и была неделю назад подписана премьер-министром России Дмитрием Медведевым. Согласно разъяснениям одного из лоббистов такой системы, — главы «Лиги БезИнтернета» Дениса Давыдова, — сейчас обсуждаются два варианта введения «белых списков» разрешённых на территории России сайтов: только в образовательных учреждениях и введение фильтрации трафика вообще для всех пользователей Рунета. Чтоб получить доступ к нефильтрованному контенту, необходимо будет написать заявление интернет-провайдеру или снять соответствующую галочку в личном кабинете. Этот цензурный фильтр будет называться Национальная система фильтрации интернет-трафика (НаСФИТ), и его лоббистами выступают вышеупомянутая «Лига БезИнтернета», а также одиозный российский сенатор Елена Мизулина.

Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Игорь Лебедев (сын создателя этой партии — В.В.Жириновского) раскритиковал госпрограмму «Цифровая экономика», назвав её «цензурой во всей советской красе» и сравнив Роскомнадзор с советским Главлитом. С введением цензуры в интернете власти РФ перестанут контролировать «запретную зону», считает вице-спикер:

«Конечно, заявляется, что все это — «для защиты детей». Даже и смеяться уже не хочется. Мы давно знаем цену подобных издевательских заявлений. Фактически, Правительство сказало вот что: мы вас, дорогие граждане, держим за детей, точнее — за лохов. Читайте сайт «Первого канала» и не выпендривайтесь. Всякая неофициальная информация запрещена. Вот вам и цензура во всей её советской красе. Раньше был Главлит, составлявший «белые списки» разрешенной литературы. Теперь это Роскомнадзор, который с 2020 года станет полноценным преемником Главлита. Но, можно быть уверенным, с современной «спецификой». Ведь сейчас всюду, где существует разрешительная процедура, присутствует и коррупция. Любой частный ресурс, самый безобидный, чтобы попасть в «белый список», вынужден будет доказывать, «что он не верблюд» ‑ и платить».

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Впрочем, возможны и иные варианты, рассуждает вице-спикер Госдумы: «Ведь чем Россия отличается от Северной Кореи, где с самого начала существует цензура? Тем, что наш народ обладает повышенной компьютерной грамотностью. Многие хихикают над запретами VPN и анонимайзеров».

У себя в блоге депутат отмечает, что запреты уже в данный момент ни к чему не привели, и пока власти думают, что всё контролируют, пользователи всё равно находят способы обхода блокировок, причём дело касается не только политической цензуры, но и по-настоящему противоправного контента — «и детское порно, и пособия по изготовлению взрывчатки». Пока власти пытаются запугивать законопослушных пользователей, продолжая создавать иллюзию тотального контроля, они «вместо этого перестанут контролировать вообще что бы то ни было. Боитесь интернет-терроризма? Получите! Боитесь за детей? Каждый ребенок скоро будет способен взломать сайт Роскомнадзора. Боитесь революции?…»

«Я, например, сам не хочу никакой революции. Любая революция — это кровь, страдания невинных и развал страны. Но власти своим тупым стремлением запретить все и вся, своим нежеланием работать профессионально и тонко, скоро доведут страну и до революции, и до развала», — полагает парламентарий.

Ранее Лебедев также критически высказывал свою позицию по поводу законопроекта, регулирующего пользование интернет-мессенджерами — он назвал его «Законом о тотальной прослушке», заявив, что «ЛДПР в этом безобразии участия не принимала, и я приложу все усилия, чтобы не приняла. Я — против данного законопроекта, как был против законов 374-ФЗ и 375-ФЗ. Зачем это нужно? Нам говорят: мол, все делается для борьбы с терроризмом. У меня, признаться, создается впечатление, что террористы — не более, чем повод. На самом деле, властям хочется устроить тотальную прослушку, тотальную слежку за каждым гражданином. Чтобы выборы, например, прошли «гладенько». Чтобы митингов несанкционированных не было». Он также напомнил, что и этот закон, и вышеперечисленные законы из «пакета Яровой» противоречат Конституции, нарушают тайну переписки, санкционируют перлюстрацию без решения суда.

«Ладно, кому там «наверху» дело до Конституции? Главное — контроль, так? Но и с точки зрения контроля он никуда не годится. Наоборот: он опасен», — заключает вице-спикер ГД.

Действительно, за принятие закона «о месседжерах» не голосовала вся фракция ЛДПР, в том числе и Игорь Лебедев. В голосовании за аконопроект о жёстком регулировании VPN, анонимайзеров и поисковиков ЛДПР также не принимала участия. А вот закон, позволяющий без суда блокировать «зеркала» пиратских сайтов получил почти единогласную поддержку ЛДПР — в том числе и Лебедева. Прошлогодний скандальный «пакет Яровой», как и говорил Лебедев, фракция вместе с ним не поддержала — практически все депутаты проголосовали против, за исключением депутата Романа Худякова, который отдал свой голос в поддержку федерального закона 374-ФЗ. В своё время Худяков сделал себе скандальный пиар, выразив претензии к изображению Аполлона на сторублёвой купюре.

Пока относительно принятых Госдумой, одобренных СовФедом и подписанных Президентом РФ законов, жёстко регулирующих Рунет, позиция вице-спикера Игоря Лебедева кажется одной из наиболее последовательных (если говорить о нынешних парламентариях), поскольку закручивание гаек ещё ни разу не стало залогом безопасности граждан, а вот на урезании их прав и свобод сказалось очень сильно, причём не только относительно блокировок тех или иных сайтов, но и касаемо увеличения количества обвинительных приговоров в судах.

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