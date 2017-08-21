Путин предложил творческому сообществу самому фильтровать контент

На встрече с участниками Всероссийского образовательного форума «Таврида» Президент РФ Владимир Путин, комментируя предложение одного из участников беседы о введении «некоего фильтра для телевизионного интернет-контента с целью избавиться от засилья агрессивной и криминальной информации, которая негативно сказывается на подрастающем поколении», посоветовал творческому сообществу самому фильтровать теле- и интернет-контент.

Путин считает, что СМИ должны заниматься самоцензурой: https://t.co/6bbcW3uoT2 — Znak.com (@znak_com) August 21, 2017

По словам Путина, «должно быть запрещено то, что запрещено в законе, везде — и в интернете, на телевидении и в других СМИ»:

«Но все другое может быть осуществлено только одним способом — фильтрация с помощью самого творческого сообщества. Если само сообщество выработает систему морально-этических фильтров, это было бы правильно, чтобы если не исключить, то минимизировать, но лучше исключить влияние на этот процесс со стороны государства».

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Президент предложил «вместе подумать над созданием таких механизмов». Он добавил, что находится в контакте с руководителями наших основных телевизионных каналов, «с теми людьми, которые так или иначе влияют на то, что, скажем, в интернете происходит».

«Могу сказать, что они это сами понимают, и стараются эту ситуацию как-то изменить к лучшему. Но в современном мире это сложно сделать — поток профильтровать, есть опасения, что эта фильтрация примет идеологический характер, и общество будет лишено возможности получать достоверную открытую прямую информацию», — отметил президент.

Путин подчеркнул, что «в век интернета это сложно сделать — отфильтровать все подряд, но в некоторых странах предпринимаются такие попытки».

Ничего нового, по сути, Президент не сказал — большинство СМИ, в том числе и в Сети, сами фильтруют публикуемую информацию, и государство на редакторскую политику не влияет, поскольку порой хватает пары предупреждений или штрафов от Роскомнадзора, чтоб расположенный в РФ интернет-сервис стал относиться осторожнее к публикуемой информации. Иногда, как в случае с «Орлецом», государство привлекает такую тяжёлую артиллерию, как спецслужбы, для принуждения того или иного интернет-сервиса к игре по правилам властей.

«Закошмаривание» СМИ по таким мелочам, как мат (зачастую — в комментариях пользователей) или намёки на него, перепечатка новостей о самоубийствах с сайтов силовых структур, неупоминание о запрете той или иной организации в России становятся громкими примерами для редакторов многих интернет-СМИ как повод «не лезть на рожон», а по факту — цензурировать самих себя.

Сложности фильтрования новостной повестки в интернете — тоже не секрет. Если на российские СМИ у государства есть много рычагов давления, то фильтровать информацию, получаемую из глобального интернета, когда есть VPN, анонимайзеры и другие современные технологии, предоставляющие свободный доступ к информации, действительно сложно. Именно поэтому Президентом, говорившим чуть выше о бесполезности цензуры, были подписаны законы о запрете средств обхода блокировок и деанонимизации пользователей интернета. Кроме этого готовятся технические условия для введения в России тотальной интернет-цензуры по примеру «Великого китайского фаервола» — Минкомсвязь выложило на общественное обсуждение законопроект, который обязывает все точки обмена трансграничным трафиком передать в собственность компаний, где иностранное владение ограничивается 20%-ми.

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