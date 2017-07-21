Роскомнадзор, Facebook и ВКонтакте вопросы Путину оставили без ответа

В адрес РосКомСвободы обратился программист, фрилансер, основатель альтернативного общественного проекта «Задать вопрос Путину» Артур Шайхутдинов. В 9 июня 2017 года Роскомнадзор заблокировал проект сразу в Facebook и ВКонтакте, а также ограничил доступ к главному сайту проекта — zadat-vopros-putinu.ru:

«Здравствуйте! Незаконная блокировка произведена 9 июня. Помогите, пожалуйста, защитить наш проект. Вчера Роскомнадзор наконец ответил на запрос о блокировке сайта и сообществ в соцсетях проекта Задать вопрос Путину. С ответом они тянули до последнего, как и ожидалось. Ответ пришел на тридцатые сутки (это и есть максимальный срок, установленный законодательно) с момента обращения».

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В том, что заблокированы оба паблика, можно убедиться, посетив следующие ссылки:

https://vk.com/zadat_vopros_putinu

https://www.facebook.com/zadatvoprosputinu

Надзорное ведомство в своём письме (документ есть в распоряжении РосКомСвободы), объясняя мотивировку ограничения доступа к проекту, сослалось на то, что 15 июня должна была состояться «Прямая линия с Президентом РФ», и этом адрес официального сайта мероприятия — moskva-putinu.ru, а соответствующий паблик ВКонтакте размещён по адресу vk.com/moskvaputinu. В связи с этим, домен проекта «Задать вопрос Путину» был разделегирован, а деятельность пабликов в соцсетях приостановлена. В своём письма Роскомнадзор пообещал направить регистратору доменных имён письма «о возобновлении делегирования данного домена», касаемо же пабликов в соцсетях ведомство сослалось на то, что в первом письме не были представлены конкретные указатели страниц данных сообществ:

Напомним, накануне «Прямой линии» у Роскомнадзора возникли достаточно крупные неприятности, обусловленные уязвимостью системы блокировок как таковой — владельцы заблокированных сайтов начали вписывать в DNS айпи-адреса государственных порталов, тем самым парализуя их работу. Надзорное ведомство не смогло оперативно устранить эту уязвимость и рассылало операторам одно распоряжение за другим, порой в течение суток отменяя то, что само же приказало до этого делать. Чтоб обезопасить функционирование «Прямой линии с Президентом РФ», Роскомнадзор даже готов был пойти на временную частичную либерализацию политики блокировок, разрешив на это время операторам смягчить блокировки, а также выпустил «белый список», в который вошли адреса, которые ни в коем случае нельзя было блокировать. Судя по всему, проект Артура Шайхутдинова попал под раздачу в момент той паники, что царила в ведомстве до середины июня сего года.

Как заявляет инициатор альтернативного проекта «Задай вопрос Путину», ответ Роскомнадзора вынудил написать вторичное обращение, а заодно обратиться в Генпрокуратуру, Следственный комитет (СКР) и Администрацию Президента (АП) РФ. По словам Шайхутдинова, «Роскомнадзор испугался и не регистрирует вторичное обращение», входящий номер не регистрировался достаточно долгое время — «видимо, хотят потом сказать, что не получали».

Инициаторы создания альтернативного проекта «Задай вопрос Путину» во втором письме указали Роскомнадзору на его неправомерные действия, выраженные в том, что сайт, а также официальные паблики были заблокированы незаконно — ни сам сайт, ни сообщества в соцсетях не были занесены в «Единый реестр доменных имён, указателей страниц сайтов в сети «Интернет» и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в сети «Интернет», содержащие информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено».

Также они напомнили ведомству механизм и законные основания для блокировки тех или иных ресурсов:

«Сайты/страницы попадают в него либо по решению суда, либо в досудебном порядке по следующей схеме:

1. В Роскомнадзор поступает жалоба о наличии на сайте запрещенной информации;

2. Ведомство проверяет ее и направляет уведомление хостинг-провайдеру;

3. Хостинг-провайдер уведомляет владельца, который должен за три дня эту информацию удалить;

4. Если владелец этого не делает, то сайт попадает в реестр и блокируется операторами связи.

В моем случае Роскомнадзор выполнил незаконную блокировку, а установленная законом процедура не была соблюдена. Роскомнадзор не дал мне возможности участвовать в этой процедуре. Сайт заблокирован не через операторов связи, а через прекращение делегирования регистратором домена. При этом регистратор домена не уведомил меня о блокировке и не предоставил положенный трехдневный срок. Хостинг-провайдеры Вконтакте и Facebook также меня не уведомили и не предоставили 3 дня на редактирование.

Поводом для досудебной блокировки сайта могут служить:

1) Детская порнография;

2) Пропаганда наркомании;

3) Пропаганда суицида».

Никакого запрещённого контента, по словам Шайхутдинова ни на сайте, ни в пабликах не содержалось, а «вопросы президенту от граждан, опубликованные ими по доброй воле в открытом виде, не являются запрещенной информацией». Более того, сайт и страницы в соцсетях никогда не позиционировались в качестве ресурсов «Прямой линии», о чем присутствует уведомление, как на сайте, так и на страницах в соцсетях. Таким образом, в полном объеме соблюдены авторские и смежные права третьих лиц на специальную программу «Прямая линия с Владимиром Путиным».

«В своем ответе, — отмечает Шайхутдинов, — вы сообщили, что после проведения соответствующего редактирования сайта готовы рассмотреть вопрос о направлении регистратору доменных имен письма о возобновлении делегирования данного домена».

Также он попросил Роскомнадзор не игнорировать его вопросы, которые «пронумеровал для удобства РКН»:

«1. Прошу пояснить, о каком редактировании идет речь? В соответствии с законодательством РФ сайт и сообщества в соцсетях были и остаются легитимными.

2. В связи с вышеизложенными обстоятельствами прошу разблокировать сайт и сообщества в соцсетях в досудебном порядке.

3. Также прошу вас провести служебное расследование по фактам несоблюдения законодательства РФ вашими сотрудниками при блокировке указанных сайта и сообществ в соцсетях и направить мне результаты этой проверки».

Копии второго и первичного обращения вместе с ответом РКН на первичное обращение Шайхутдинов отправил также в АП, СКР и Генеральную прокуратуру. В случае неполучения внятного ответа основатель альтернативного общественного проекта «Задать вопрос Путину» намерен обратиться в суд.

В данном случае речь действительно идёт о грубом нарушении закона. Особенно удивительна позиция социальной сети Facebook, которая в своих отчётах говорит о крайне малом количестве удовлетворённых запросов от российских властей. Однако в данном случае соцсеть вообще без каких-либо веских оснований заблокировала паблик «Задать вопрос Путину», и РосКомСвобода разделяет возмущение господина Шайхутдинова действиями администрации Facebook, которая попросту игнорирует его обращения. В этом прослеживается крайне нездоровая тенденция, поскольку есть вероятность переползания российской цензуры уже и на заграничные площадках.

Артур Шайхутдинов просит российское интернет-сообщество присоединиться к его протесту против действий российских властей в отношении созданного им проекта и предать его как можно более широкой огласке.

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