Роскомнадзор поставит онлайн-кинотеатры на счётчик

В Министерстве юстиции Российской Федерации зарегистрирован приказ Роскомнадзора от 09.06.2017 № 99 «Об утверждении Методики определения количества пользователей сайта, которые используются для формирования и (или) организации распространения совокупности аудиовизуальных произведений, в сутки». Документ разработан в рамках реализации статьи 10.5 Федерального закона № 149-ФЗ, устанавливающего правовой статус аудиовизуальных сервисов (поправки внесены федеральным законом №87-ФЗ).

Методика позволит Роскомнадзору обеспечить единый подход к определению количества пользователей сайтов аудиовизуальных сервисов, доступ к которым предоставляется за плату и (или) при условии просмотра рекламы, направленной на привлечение внимания потребителей, находящихся на территории Российской Федерации, аудиовизуальными сервисами и внесения таких информационных ресурсов в реестр аудиовизуальных сервисов.

Роскомнадзор утвердил Методику определения количества пользователей аудиовизуальных сервисов. pic.twitter.com/JA6hdCrLKK — Роскомнадзор (@roscomnadzor) August 23, 2017

Это позволит определить кол-во пользователей аудиовизуальных сервисов, которые дают доступ за плату или при условии просмотра рекламы. — Роскомнадзор (@roscomnadzor) August 23, 2017

Согласно опубликованному надзорным ведомством документу, определение количества пользователей соответствующих интернет-сервисов осуществляется путём подсчёта однократных в течение суток обращений уникальных пользователей к сайту и (или) странице сайта в интернете, программе для электронных вычислительных машин, обеспечивающих их полную загрузку и (или) возможность просмотра аудиовизуальных произведений.

Количество пользователей информационного ресурса в сутки определяется Роскомнадзором на основании общедоступной информации, размещённой на информационном ресурсе в форме открытых данных, и позволяющей установить количество пользователей такого информационного ресурса без дополнительной автоматизированной обработки информации. В случае отсутствия вышеназванной информации, Роскомнадзор определяет количество пользователей на основании сведений, полученных в результате обработки информации с использованием специального программного обеспечения, включающего программы для электронных вычислительных машин, обеспечивающие возможность фиксации в автоматическом режиме обращений пользователей к информационному ресурсу.

В целях проверки сведений о количестве пользователей, а также в случае невозможности установления количества пользователей вышеописанными способами, ведомство на основании требований федерального закона №87-ФЗ запрашивает у владельца информационного ресурса эти сведения.

Информация, полученная в соответствии с настоящей методикой, используется в целях обеспечения формирования реестра аудиовизуальных сервисов.

Сам приказ ещё не утверждён, его проект опубликован также на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов и как-то уже успел незаметно для пользователей пройти общественное обсуждение и антикоррупционную перспективу. По крайней мере, никакого документа с соответствующими замечаниями и предложениями на сайте нет, хотя дата независимой антикоррупционной экспертизы закончилась ещё в июне этого года.

Сам текст проекта приказа на regulation немного разнится с зарегистрированным в Минюсте, но документ с соответствующими изменениями почему-то также отсутствует на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Ранее экспертами высказывалось мнение, что данным законопроектом лоббируется монополизация рынка счётчиков обращений на интернет-ресурсы компанией LiveInternet (принадлежит советнику Президента РФ по вопросам интернета Герману Клименко: «Счётчики от господина Клименко, которые обязательны к установке, — это первый шаг к монополизации рынка BigData игроками, которые будут назначены отдельными представителями государственной власти… новая версия законопроекта дополняет обязательства в т.ч. новостных агрегаторов (частичное регулирование которых также внезапно появляется в новом варианте законопроекта об онлайн-кинотеатрах) установить специальную программу — счетчик обращений, из списка программ, который определит РКН».

Справедливости ради стоит заметить, что пока ни в каких подзаконных актах о требовании устанавливать счётчик из списка Роскомнадзора ничего не сказано. Возможно, данная норма появится позже.

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