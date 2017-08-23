Эстония готова создать первую государственную криптовалюту

В рамках программы онлайн-резиденства Эстония может провести первое в мире государственное ICO (Initial Coin Offering), предложив участникам программы новую криптовалюту — estcoin. Об этом сообщил управляющий директор программы онлайн-резидентства Каспар Корьюс в своем блоге.

По его словам, инвестирование в новую криптовалюту позволит Эстонии инвестировать в новые технологии и инновации для публичного сектора, начиная с «умных» контрактов и заканчивая искусственным интеллектом. Впоследствии Эстония может стать образцом цифрового общества будущего.

Со временем новую криптовалюту можно будет использовать для оплаты различных товаров и услуг, в том числе и за рубежом, если компании и другие государства одобрят API (программные интерфейсы).

На данный момент проект находится на стадии идеи. В том случае, если estcoin получит поддержку, следующим шагом перед ICO станет создание различного рода технической документации, в которой, в частности, будет описана ценность криптовалюты, и как инвестиции в нее будут использованы для создания «цифровой нации».

Виталик Бутерин так прокомментировал эстонскую инициативу:

«ICO в экосистеме электронного резидентства простимулирует эффект выравнивания между электронными резидентами, а помимо экономического аспекта электронные резиденты в большей степени почувствуют себя общиной, поскольку появится больше вещей, которые они смогут делать вместе».

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Идея кажется достаточно простой: электронные резиденты смогут иметь собственную международную валюту. Важно отметить, что программа электронного пребывания еще не столкнулась с какими-либо юридическими проблемами со стороны международных правительств или организаций. Согласно блогу на эту тему: «Способность начинать бизнес независимо от местоположения является основным «продуктом», который стимулирует рост электронной резиденции. Вполне вероятно, что мы сможем достичь достойного роста (особенно среди быстрорастущего сообщества «цифровых кочевников»), при этом решив серьезную проблему, стоящую перед нашим обществом, которая заключается в том, чтобы обеспечить каждому возможность заниматься предпринимательством в условиях растущей экосистемы электронной коммерции».

С новой программой человек из любой точки мира может стать резидентом Эстонии, открыть здесь свой бизнес и затем осуществлять транзакции в цифровой валюте, выпущенной правительством. Эта же валюта может быть использована для оплаты минимальных налогов страны. В результате будут стимулироваться местные отрасли промышленности, обслуживающие иностранных жителей, которые пытаются создавать свой бизнес, приобретать собственность и т.д.

Если опыт Эстонии окажется положительным, другие государства также могли бы ввести подобную систему. Один из многих полезных моментов в ней заключается в том, что столь обсуждаемая сегодня политика «Знай своего клиента» с помощью данной программы может быть достигнута легко и непринужденно. Когда цифровые резиденты станут нормой, общественная система станет более прозрачной. Избирательно информация о резидентах может быть передана агентствам, которые нуждаются в ней, чтобы проверить статус кого-то, кто пытается заниматься бизнесом или инвестировать.

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