ФСБ хочет предложить свои стандарты blockchain

В апреле в Сиднее прошла первая встреча комитета ISO по разработке стандарта технологии blockchain, где российскую делегацию из четырёх человек возглавил сотрудник ФСБ Григорий Маршалко. Об этом сообщил член ISO и замначальника лаборатории «Инфотекс» Максим Шевченко.

Уточнять, действительно ли Маршалко работает в ФСБ, Шевченко не стал, однако сам Маршалко подтвердил, что представляет ФСБ в комитете Росстандарта по стандартизации криптографии. Свое участие в комитете ISO он комментировать не стал, перенаправив вопрос в центр общественных связей ФСБ. Там эту информацию пока не прокомментировали.

Другой член российского комитета в ISO Алексей Уривский пояснил, что задача специалистов из РФ заключается в том, чтобы ввести российские криптографические алгоритмы в международный стандарт блокчейна:

«Без сертифицированных средств электронной подписи, которые используются в блокчейне, российские госорганы скорее всего не смогут использовать блокчейн. Западной криптографии там быть не должно».

.

Как считает автор книги «Битва за рунет» Андрей Солдатов, это делается для того, чтобы российский пользователь сначала добровольно, а потом и принудительно выбирал отечественный блокчейн.

Свои планы на блокчейн власти РФ обозначили в программе цифровой экономики, которую правительство утвердило ранее этим летом. Согласно документу в IV квартале 2018 г. должны быть готовы проекты нормативных актов, которые бы позволили провести правовой эксперимент по использованию блокчейна для удостоверения прав. К концу марта 2019 г. документы должны быть приняты, а сам эксперимент планируется на IV квартал 2019 г. Эксперимент будет длиться год, и по его итогам планируется закрепить в законодательстве правовые условия для использования блокчейна. Также о намерении государства отрегулировать криптотехнологии недавно говорил глава комитета Госдумы по инфотехнологиям Леонид Левин.

Свою заинтересованность технологией blockchain в начале июня высказывал Президент России Владимир Путин, который, по словам вице-премьера Игоря Шувалова, «заболел этим вопросом». Данная технология, по мнению властей, должна работать при создании платформы для идентификации личности, которая свяжет банковские операции, госуслуги и вопросы безопасности государства. Вторая задача — обеспечение «цифровой прослеживаемости товаров». И последний момент, на который тогда обратил внимание Шувалов, — это электронная защита титула собственника. По его словам, необходимо создать механизм, разрывающий зависимость от чиновника, который регистрирует право собственности и может влиять на возможность его потери.

В конце июня этого года Совбез РФ рекомендовал проверить блокчейн-схемы на безопасность, а исследованием этой технологии в России было поручено заняться Внешэкономбанк совместно с Ethereum и BitFury.

Недавно Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) объявило о формировании нового технического комитета по стандартизации «Программно-аппаратные средства технологий распределенного реестра и блокчейн». Соответствующее уведомление опубликовано на сайте Росстандарта.

Примечательно, что ранее Россия воздержалась от присоединения к возглавляемому Австралией международному комитету по стандартизации блокчейна. Но оживление тема blockchain, а также тема криптовалют вызвали у властей только этим летом. Многие связывают это с желанием руководства РФ с помощью данных технологий обойти западные экономические санкции.

.



.

Читайте также:

Вам майнить или санкции?

🔓

Президент велел чиновникам обратить внимание на blockchain

🔓

Леонид Левин озвучил планы Госдумы зарегулировать всё, что хоть как-то связано с интернетом

🔓

Власти России рассматривают технологию blockchain через призму информационной безопасности

🔓

Общественная кампания за легализацию криптовалют в России

.