Популярный хостинг презентаций и документов SlideShare испытывает сбои из-за блокировки Роскомнадзора

Популярный сервис для публикации презентаций SlideShare, принадлежащий компании LinkedIn, неожиданно стал недоступен для многих пользователей Рунета. Одним из первых на это обратил внимание IT-предприниматель и создатель Telegram-канала «ЗаТелеком» Михаил Климарёв:
«Забанили Слайдшару. По https. И ещё Либрусек. По https»
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Поиск информации в реестре на портале Роскомнадзора выявил нахождение данной записи под блокировкой на основании решения Балаковского районного суда Саратовской области:
Как сообщили в пресс-службе Роскомнадзора, на заблокированном сайте была размещена одна из книг, пропагандирующих радикальный ислам. SlideShare — открытая площадка, на которой любой пользователь может опубликовать свои материалы. В пресс-службе Роскомнадзора отметили, что многократно пытались связаться с представителями сервиса, но так и не получили от них ответа: «SlideShare — хороший и полезный сервис, как только противоправный контент будет удален с ресурса, он станет вновь доступен для россиян».
Однако блокировка, судя по всему, не тотальная, поскольку некоторые пользователи говорят, что сайт https://www.slideshare.net открывается без использования инструментов обхода блокировок.
По данным реестра запрещённых сайтов, под блокировку попало несколько ссылок с этого ресурса, но сам сайт slideshare.net в России не запрещён:
reestr.rublacklist.net/search/?q=slideshare
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