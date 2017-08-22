Роскомнадзор подготовил требования к VPN по взаимодействию с реестром запрещенных сайтов

Этим летом был принят Госдумой, одобрен Советом Федерации и затем подписан Президентом РФ Путиным закон о регулировании VPN, анонимайзеров, proxy и поисковиков по части запрета обхода государственных блокировок в интернете. Недавно Роскомнадзор выставил на общественное обсуждение проект приказа в рамках реализации этого закона. Срок окончания публичной экспертизы данного проекта документа, в которой может принять участие каждый — 31 августа текущего года.

Приказ утверждает требования «к технологическим, программным, лингвистическим, правовым и организационным средствам обеспечения пользования федеральной государственной информационной системой (ФГИС) информационных ресурсов, информационно-телекоммуникационных сетей, доступ к которым ограничен» и, как сказано в пояснительной записке, «разработан в рамках реализации Федерального закона от 29 июля 2017 г. № 276-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»».

Создание и эксплуатация ФГИС будет осуществляться Роскомнадзором. Утверждаемые проектом приказа требования направлены на «обеспечение функционала, необходимого для эффективной работы ФГИС». Документом предусматривается, в том числе, необходимость взаимодействия ФГИС с иными информационными системами, готовность к увеличению обрабатываемого объёма данных, удобство доступа к содержащейся во ФГИС информации, наличие интуитивно понятного интерфейса, обеспечения круглосуточного ежедневного доступа.

Как уточняет надзорное ведомство на своём официальном сайте, вышеназванная система необходима для эффективного обеспечения доступа к актуальным версиям реестров запрещенной информации со стороны владельцев программно-аппаратных средств доступа к ресурсам с запрещенной информацией (анонимайзеры, VPN-сервисы и т. д.).

Согласно документу, ФГИС должна соответствовать следующим требованиям:

а) открытость спецификаций единых форматов для информационного взаимодействия иных информационных систем с информационной системой, в том числе в целях обновления содержащейся в информационной системе информации;

б) модульность, позволяющая осуществлять развитие и увеличение функциональных возможностей информационной системы;

в) масштабируемость, не допускающая снижения функциональности информационной системы в связи с ростом объема хранимой и обрабатываемой в информационной системе информации;

г) адаптивность, соблюдаемая путем обеспечения удобного доступа к информационной системе для всех групп пользователей информации с функциональностью, соответствующей задачам, решаемым этими группами пользователей информации;

д) функциональное соответствие, основанное на том, что архитектура информационной системы должна отвечать функциональным требованиям к системе;

е) осуществление форматно-логического контроля размещаемых в информационной системе сведений;

ё) использование интуитивно понятного интерфейса, предоставляющего возможность использования информации пользователями информационной системы и размещения информации в информационной системе поставщиками информации;

ж) обеспечение развитых средств навигации внутри информационной системы, поиска необходимой информации, а также представления результатов поиска в удобной форме.

Размещение информации в информационной системе осуществляется на русском языке. Лингвистические средства обеспечения эксплуатации информационной системы должны обеспечивать доступ пользователей информации к содержащейся в информационной системе информации на русском языке.

Наименования иностранных юридических лиц, российских юридических лиц, имеющих наименование на иностранном языке, фамилии и имена физических лиц на иностранном языке, иностранные официальные и общепринятые технические обозначения, а также доменные имена сайтов в сети «Интернет», адреса страниц сайтов, технические параметры программ для электронно-вычислительных машин, информационных телекоммуникационных сетей, алгоритмов ограничения доступа к информационным ресурсам, а также иная информация, не имеющая русскоязычного представления, могут быть указаны с использованием букв латинского алфавита.

Программное обеспечение и технологические средства информационной системы должны обеспечивать доступ пользователей к ознакомлению с общедоступной информацией, размещенной в информационной системе, на основе распространенных программ для электронных вычислительных машин, предназначенных для просмотра информационных ресурсов в сети «Интернет». При этом не должна предусматриваться обязательная установка на электронные вычислительные устройства пользователей специально созданных для просмотра сайтов программных и технологических средств.

Программное обеспечение и технологические средства информационной системы должны обеспечивать получение информации на основании запросов, автоматически формируемых в информационной системе.

Оператор, которым в данном случае выступает Роскомнадзор, обязан при изменении единых форматов для передачи данных для информационного взаимодействия иных информационных систем с системой не менее чем за 14 дней до момента начала использования новых единых форматов уведомить всех пользователей информационной системы путем размещения на сайте системы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» соответствующего сообщения, с описанием новых единых форматов и указанием даты начала их использования, а также обеспечить возможность приема информационной системой информации из иных информационных систем с использованием новых единых форматов с указанной даты.

Архитектура информационной системы и применяемые технологические решения должны в обязательном порядке учитывать возможность расширения ее функциональных возможностей.

Принятый этим летом закон о жёстком регулировании работы VPN-сервисов и анонимайзеров вводит запрет на предоставление россиянам возможности посещать заблокированные на территории РФ сайты. Нарушившие требования федерального закона 276-ФЗ сервисы будут также внесены в реестр запрещённых сайтов, доступ к их услугам власти ограничат. На скором принятии законопроекта «о VPN» и о деанонимизации пользователей мессенджеров настаивала ФСБ — ради этого глава ведомства Александр Бортников провёл с депутатами Госдумы закрытое заседание, где попросил форсировать эти вопросы как можно более оперативно. Бортников ранее уже высказывался о том, что пользователи Рунета должны быть деанонимизированы под соусом «борьбы с терроризмом».

.



.

Читайте также:

Роскомсвобода запустила VPN-маркетплейс

🔓

Вредные советы: Роскомнадзор выпустил новые рекомендации по блокировкам

🔓

Роскомнадзор создал орган для симуляции объективности при блокировках

🔓

Украинские власти начинают борьбу с VPN

🔓

Сервисы VPN обвиняют Apple в поддержке государственной цензуры в Китае

.