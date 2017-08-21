Украинские власти начинают борьбу с VPN

Служба безопасности Украины (СБУ) намерена начать борьбу с сервисами, позволяющими украинским пользователям обходить государственные блокировки и посещать российские сайты и соцсети. Глава СБУ Василий Грицак считает, что решение относительно закрытия доступа к российским интернет-ресурсам было «абсолютно правильным», но по прошествии трёх месяцев с начала введения этих ограничений украинские спецслужбы обнаружили для себя вполне очевидную проблему — пользователи научились обходить госблокировки. По его мнению, украинские юзеры воспользовались той информацией, которую «распространяли россияне или представители [заблокированных] сетей», заверив, что спецслужбы отслеживают эти вещи. «И всё то, что появляется, эти «дырки», — заявил Грицак, — мы стараемся закрыть. Либо не стараемся, а закрываем».

Ещё более претенциозное заявление сделал глава департамента киберполиции Украины Сергей Демедюк, которому не терпится воспользоваться опытом России по законодательному запрету способов обхода блокировок:

«Возникает вопрос: целесообразно ли запрещать все VPN? Но знаете, я завидую тому, насколько быстро разработали и провели законопроект о запрете анонимайзеров в России. У нас годами правильные, нужные законопроекты не могут принять».

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При этом киберполицейский оговаривается, что он за частичный запрет — отдельные VPN-сервисы Демедюк предлагает «выделить конкретно» и разрешить их использование, но только проведя через определённую сертификацию. «Есть много безопасных VPN-серверов, которые не сохраняют информацию. Поэтому нужно определить, какие компании могут работать, а какие – нет», – подытожил Демедюк.

Кроме этого, киберполиция Украины выдвинула новые предложения по блокировке ряда российских ресурсов на рассмотрение Службы безопасности Украины и Совета национальной безопасности и обороны, и в нём речь идёт в том числе и о VPN. «От нас список не очень большой. Он касается, помимо прочего, российских предприятий, которые оказывают незаконные VPN-услуги, которые распространяют незаконную рекламу на своих браузерах», — сообщает Демедюк. Как сообщает начальник киберполиции, в списке также присутствуют продукты и программы, которыми пользуются как госучреждения, так и частные, однако они несут в себе код сбора информации. «Да, они закрыты, но все равно эту информацию потенциально могут использовать для вероятных атак», — подвел итог Демедюк.

Как и предполагалось, аппетит к украинским властям пришёл во время еды. Наложив запрет на использование «опасных» российских интернет-сервисов, они уже готовы говорить о фактическом введении цензуры по примеру Китая, который де-юре ввёл сертификацию VPN, но де-факто просто запретил обход интернет-блокировок. Закон, принятый этим летом российскими властями и к которому апеллирует Демедюк, ставит VPN, анонимайзеры, поисковики и proxy под жёсткое регулирование — если таковой сервис позволит обходить госблокировки, то он будет заблокирован на территории РФ.

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