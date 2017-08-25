Роскомнадзор разработал порядок подключения VPN-сервисов и поисковиков к госсистеме

На Федеральном портале проектов нормативных правовых актов Роскомнадзор выложил на общественное обсуждение проект приказа, устанавливающий порядок подключения и доступа владельцев анонимайзеров, VPN и других соответствующих сервисов, а также поисковиков к федеральной государственной информационной системе (ФГИС), содержащей перечень информационных ресурсов, информационно-телекоммуникационных сетей, доступ к которым ограничен на территории России, и «к размещённой в ней информации в режиме обработки и использования такой информации». Данный документ разработан в рамках реализации недавно принятого федерального закона 276-ФЗ, регулирующего работу вышеназванных сервисов по части запрета предоставления россиянам возможности обходить госблокировки.

Проектом приказа утверждаются:

«порядок подключения владельцев информационно-телекоммуникационных сетей, информационных ресурсов, посредством которых обеспечивается доступ к информационным ресурсам, информационно-телекоммуникационным сетям, доступ к которым ограничен на территории Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», операторов поисковых систем, распространяющих в сети «Интернет» рекламу, которая направлена на привлечение внимания потребителей, находящихся на территории Российской Федерации, к федеральной государственной информационной системе (ФГИС), содержащей перечень информационных ресурсов, информационно-телекоммуникационных сетей, доступ к которым ограничен на территории Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» (Порядок № 1)»;

«порядок доступа к федеральной государственной информационной системе, содержащей перечень информационных ресурсов, информационно-телекоммуникационных сетей, доступ к которым ограничен на территории Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и к информации, размещенной в ней (Порядок № 2)»;

«Режим обработки и использования информации, размещенной в федеральной государственной информационной системе, содержащей перечень информационных ресурсов, информационно-телекоммуникационных сетей, доступ к которым ограничен на территории Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»».

В случае получения владельцем соответствующего сервиса требований Роскомнадзора о необходимости подключения к ФГИС, он обязан направить в российское надзорное ведомство заявку на подключение к данной системе, где должны быть указаны:

для граждан Российской Федерации — фамилия, имя, отчество (при наличии), страховой номер индивидуального лицевого счета, адрес регистрации по месту жительства (пребывания) или адрес места фактического проживания;

для российских юридических лиц — полное и сокращенное (при наличии) наименование, организационно-правовая форма, адрес местонахождения, идентификационный номер налогоплательщика, основной государственный регистрационный номер, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя юридического лица, иного контактного лица организации;

для индивидуальных предпринимателей — фамилия, имя, отчество (при наличии), адрес регистрации по месту жительства (пребывания), идентификационный номер налогоплательщика, основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя;

для иностранных организаций — полное и сокращенное (при наличии) наименование, страна регистрации, налоговый идентификатор и (или) идентификатор в торговом реестре страны регистрации, адрес местонахождения;

для иностранных граждан и лиц без гражданства — фамилия, имя, отчество (при наличии), вид, номер и страна выдачи документа, удостоверяющего личность, адрес регистрации по месту жительства (пребывания) (при наличии).

Также в заявке указываются почтовый адрес (при наличии) владельца программно-аппаратного средства; электронный адрес; доменное имя (при наличии) и сетевой адрес, используемые для обеспечения функционирования программно-аппаратного средства; электронный адрес администратора или иного лица, обеспечивающего функционирование программно-аппаратного средства; электронный адрес провайдера хостинга; описание сервиса (продукта), предоставляемой программно-аппаратным средством; сетевые адреса всех телекоммуникационных элементов программно-аппаратного средства; статический сетевой адрес для обеспечения доступа к информационной системе; логины и пароли, обеспечивающие возможность использования программно-аппаратного средства для целей контроля исполнения установленных Федеральным законом «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» требований; согласие на получение сведений из информационной системы в ежедневном круглосуточном режиме.

Практически те же самые требования касаются операторов поисковых систем.

Заявка, подписанная уполномоченным должностным лицом владельца программно-аппаратного средства или оператора поисковой системы, направляется в РКН в письменном или электронном виде. Форма заявки размещается на официальном сайте надзорного ведомства (в данный момент не указан).

В случае направления заявки на бумажном носителе владелец программно-аппаратного средства или оператор поисковой системы обязан сообщить о направлении соответствующей заявки в электронном виде на адрес электронной почты Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий (эл.адрес также пока не указан).

Заявка рассматривается должностным лицом Роскомнадзора в течение 7 рабочих дней со дня поступления.

В случае отсутствия сведений о владельце сервиса, указанных выше, а также в случае представления недостоверных или неполных сведений должностным лицом Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций готовится мотивированный отказ в подключении.

В случае соответствия заявки указанным требованиям, владельцу программно-аппаратного средства, оператору поисковой системы направляется уведомление, содержащее логин и пароль для подключения к информационной системе. Владелец программно-аппаратного средства, оператор поисковой системы на основании данного уведомления обеспечивает:

а) настройку и подключение программно-аппаратных средств к информационной системе;

б) возможность осуществления контроля за соблюдением установленных требований и ограничений, предусмотренных требованиями 276-ФЗ.

Порядок доступа к ФГИС обеспечивает владельцам соответствующих сервисов в круглосуточном автоматическом режиме возможность получения и использования следующей информации, содержащейся в информационной системе:

а) доменное имя и (или) указатель страницы сайта в сети «Интернет», доступ к которому ограничен на территории Российской Федерации в соответствии с законодательством, и (или) сетевой адрес, позволяющий идентифицировать сайт в сети «Интернет», доступ к которому ограничен на территории Российской Федерации в соответствии с законодательством;

б) реквизиты решения уполномоченного органа или реквизиты вступившего в законную силу решения суда, на основании которого ограничен доступ к сайту, странице сайта в сети «Интернет» или сетевому адресу.

Согласно пункту «Режим обработки и использования информации, размещённой в ФГИС», перечень сайтов, доступ к которым ограничен на территории Российской Федерации, обновляется в данной системе ежедневно не менее двух раз в сутки.

Информация об обновлении сведений в информационной системе ежедневно направляется владельцу анонимайзеров, VPN и поисковиков для изменения с использованием программно-технических средств параметров доступа к информационно-телекоммуникационным сетям, информационным ресурсам, доступ к которым ограничен на территории РФ.

Информация, полученная владельцем программно-аппаратного средства, оператором поисковой системы не подлежит передаче третьим лицам без письменного согласия Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. В отношении оборота информации соблюдаются требования законодательства РФ о государственной, служебной, а также иной охраняемой законом тайне.

Сведения, содержащиеся в информационной системе, должны использоваться владельцем программно-аппаратного средства, оператором поисковой системы для обеспечения ограничения доступа к информационно-телекоммуникационным сетям, информационным ресурсам или прекращения выдачи сведений об информационно-телекоммуникационных сетях, информационных ресурсах, доступ к которым ограничен на территории России, не позднее суток с момента поступления обновленных сведений из информационной системы.

Обсуждение данного документа продлится до 7 сентября текущего года.

Напомним, недавно Роскомнадзор разработал проект приказа, который утверждает требования «к технологическим, программным, лингвистическим, правовым и организационным средствам обеспечения пользования федеральной государственной информационной системой (ФГИС) информационных ресурсов, информационно-телекоммуникационных сетей, доступ к которым ограничен» и, как сказано в пояснительной записке, «разработан в рамках реализации Федерального закона от 29 июля 2017 г. № 276-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»». Обсуждение этого документа заканчивается 31 августа.

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